Según trascendió en las últimas horas en Argentina, Mick Jagger, histórico líder de los Rolling Stones, habría expresado su intención de conocer personalmente al presidente Javier Milei, una noticia que rápidamente se viralizó en redes sociales y el ámbito medático.

La información fue revelada por la periodista Cristina Pérez durante su programa en LN+, donde aseguró que el músico británico manifestó de manera explícita su interés por reunirse con el mandatario argentino. “Pidió conocer a Milei y dijo estar dispuesto a ir a donde le digan para conocerlo“, afirmó la conductora al aire, aportando detalles sobre cómo se habría gestado el contacto.

Pérez señaló que la iniciativa habría llegado a la Casa Rosada a través de un canal empresarial de alto nivel. “Un empresario muy importante le escribió a la gente cercana a la presidencia y dijo: ‘Mick Jagger quiere conocer a Milei, está dispuesto a ir donde sea’”, afirmó la periodista.

Según el mismo testimonio, Milei recibió la noticia con evidente entusiasmo, una actitud coherente con la admiración que ha manifestado en reiteradas ocasiones por el líder de los Rolling Stones. “Lo que me están diciendo es que, cuando le cuentan esto a Milei, dice: ‘Parece que el tipo me ama, pero no sabe que es mi máximo ídolo’”, sostuvo la periodista, al describir la respuesta del mandatario ante la posibilidad del encuentro.

Milei y los Rolling Stones

El fanatismo de Milei por Mick Jagger y su banda no es un dato nuevo. A lo largo de los años, el actual presidente nunca ocultó su devoción por los Rolling Stones, una admiración que se remonta a su juventud. En aquella etapa, Milei llegó a liderar una banda llamada Everest, con la que solía interpretar canciones del grupo británico, y en más de una ocasión relató cómo la figura de Jagger influyó en su vida personal y artística.

Esa admiración también se mantuvo durante su etapa como jefe de Estado. El 26 de julio de 2024, ya en funciones presidenciales, Milei utilizó sus redes sociales para saludar públicamente al cantante por su cumpleaños, un gesto que volvió a poner en evidencia su vínculo con el ícono del rock internacional.

Por el momento, no hay confirmaciones oficiales sobre una eventual reunión, pero el rumor ya logró instalarse como uno de los cruces más esperados entre la política argentina y una de las figuras más emblemáticas de la música mundial.

