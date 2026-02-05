Se conoció el cronograma de la semana próxima compuesto por reuniones constitutivas, plenarios y sesión extraordinaria. La oposición dialoguista logró mantener el dictamen del año pasado, pero con una modificación presupuestaria. El plan para sancionar a contrarreloj la Modernización Laboral antes del 1° de marzo.

Con la presencia de los presidentes de todos los bloques en el despacho de Martín Menem, el oficialismo en la Cámara de Diputados delineó el cronograma para avanzar con la Ley Penal Juvenil: el martes 10 quedarán constituidas las comisiones que faltan conformar; el miércoles 11 será el plenario en el que pasará a la firma el despacho; y el jueves 12 de febrero habrá sesión extraordinaria con este único tema.

Luego del encuentro de la Mesa Política de Casa Rosada, el presidente de la Cámara baja arribó poco antes de las 14.30 al Salón de Honor de la Cámara baja, donde encabezó el encuentro junto a Gabriel Bornoroni, presidente del bloque libertario; Silvana Giudici, secretaria parlamentaria; y Laura Rodríguez Machado, titular de la Comisión de Legislación Penal, cabecera del proyecto.

Además de los representantes de La Libertad Avanza estuvieron presentes Cristian Ritondo del Pro; Pamela Verasay de la UCR; Oscar Zago del MID; Gisela Scaglia de Provincias Unidas; Miguel Pichetto y Nicolás Massot de Encuentro Federal; Gerardo González de País Federal; Alberto Arrúa de Innovación Federal; Nancy Picón Martínez de Producción y Trabajo; Karina Banfi de Adelante Buenos Aires; Maximilano Ferraro de la Coalición Cívica; Fernanda Ávila de Elijo Catamarca; y Gladys Medina de Independencia.

Los bloques de la oposición dura también asistieron a la cumbre en el despacho presidencial de la Cámara de Diputados. Germán Martínez de Unión por la Patria llegó pasadas las 14 y fue uno de los primeros en irse. El Frente de Izquierda llevó a Myriam Bregman y a Romina del Plá, quienes llegaron en tiempo y forma, y se quedaron hasta el final.

La baja en la edad de imputabilidad será de 16 a 14 años

Tal como adelantó parlamentario.com, los referentes del oficialismo dieron lugar al pedido explícito de la oposición dialoguista para revalidar el dictamen que se firmó el 6 de mayo del año pasado: bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años; reducir las penas máximas de 20 a 15 años; y la posibilidad de cumplir las condenas bajo el régimen de prisión domiciliaria, tareas comunitarias, imposibilidad de conducir o reparaciones económicas.

Sin embargo, una fuente presente en el encuentro reveló a este medio que la única modificación estará en el artículo 52 del dictamen, vinculado a la asignación presupuestaria. Según pudo saber parlamentario.com, quedará establecida la actualización presupuestaria “sujeta a convenios entre Nación y las provincias”, en virtud de la adecuación de las unidades penitenciarias para que puedan albergar adolescentes.

De hecho, algunos referentes de bloques aliados remarcaron que bajar la edad de imputabilidad a 14 años está dentro del rango etario que suscribe la Argentina en los tratados internacionales con jerarquía constitucional por los derechos del menor que se han firmado. Esto mismo ha sido reiterado más de una vez por Patricia Bullrich, autora del proyecto de ley cuando ocupaba el cargo de ministra de Seguridad de la Nación.

Una vez que terminó la reunión en el Salón de Honor, los diputados reconocieron que este detalle se debe a que cuando se pasó a la firma el dictamen del año pasado, no había una Ley de Presupuesto, como sí ocurre actualmente. Cabe recordar que ese despacho tuvo el aval del oficialismo, el Pro, la CC, Democracia para Siempre (hoy en Provincias Unidas) y los integrantes del Frente Renovador dentro de Unión por la Patria.

Un problema reglamentario para la Modernización Laboral

Con relación a la conformación de las comisiones del martes próximo, además de Justicia y Familias, Niñez y Juventudes que abordarán el plenario del Régimen Penal Juvenil, se van a conformar Mercosur; Relaciones Exteriores; Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano; y Legislación del Trabajo para recibir a la Ley de Modernización Laboral si es que prospera la media sanción en el Senado el próximo miércoles 11.

De todas maneras, tanto oficialistas como opositores dialoguistas dejaron la puerta abierta a la posibilidad de dictaminar la Modernización Laboral el miércoles 18 de febrero y realizar una segunda sesión en la Cámara de Diputados el próximo miércoles 25 de febrero al regreso del feriado de Carnaval. Sin embargo hay un problema reglamentario que algunos jefes de bloque de la oposición le hicieron conocer al presidente de la Cámara: los dictámenes no pueden firmarse sino hasta diez días antes del cierre del período ordinario o extraordinario. Y como la fecha que figura en el decreto por el que se convocó a esta etapa de extraordinarias tiene como último día el 27 de febrero, el dictamen debería firmarse un día antes.

Imposible, pues el martes 17 de febrero es feriado de Carnaval. La forma que tiene el oficialismo para sortear esta situación es que el Presidente firme un nuevo decreto prorrogando extraordinarias hasta el sábado 28 de febrero, habilitando así el miércoles 18 de febrero como día hábil para emitir dictámenes.

Después, si se alcanza o no dictamen para la reforma laboral en una sola reunión de comisión, ya es otra cosa.

De hecho, el presidente del bloque UP, Germán Martínez, expresó sus críticas en su cuenta de X: “Los libertarios impusieron un cronograma exprés de tratamiento del tema penal juvenil. Quieren dictaminarlo el miércoles 11/2 y tratarlo el jueves 12/2”. Aclaró que él se opuso “tajantemente” a que “un tema de esta profundidad se trate de esta manera. No fui el único”.

Por último, aseguró que “nunca en la reunión se habló ni acordó nada respecto al contenido”.

