La movilización recorrió la avenida Colón hasta el Panal. Los gremios preparan recursos judiciales contra la “Ley de Equidad”.

Los gremios estatales de Córdoba realizaron una nueva movilización en Caravana por las calles de la capital provincial. La protesta comenzó a las 9 de la mañana en la avenida Colón a la altura de El Tropezón. El recorrido finalizó frente al Panal, sede del gobierno de la provincia de Córdoba.

La manifestación convocó a los 23 sindicatos del sector público en rechazo a la “Ley de Equidad Jubilatoria”. Los dirigentes cuestionaron el diferimiento en el pago de los aumentos a los jubilados y el cálculo del haber inicial. La caravana de vehículos generó complicaciones en el tránsito vehicular durante la jornada.

El secretario general del SEP, Sergio Castro, encabezó la protesta y brindó detalles sobre la situación de los afiliados. La consigna principal de la movilización fue “la defensa de la Caja de Jubilaciones” ante las modificaciones.

Impacto de la reforma y descuentos

Desde los gremios reconocieron que los jubilados con haberes menores a 1.300.000 pesos recibieron compensaciones en sus ingresos. Sin embargo, alertaron sobre el impacto negativo del aumento de 4 puntos en las contribuciones personales. Esto implica que los pasivos vuelven a aportar entre el 2% y el 8% según su escala salarial.

Castro señaló además que el 30% de los afiliados sufrió descuentos significativos en sus haberes del mes de febrero. Muchos empleados debieron refinanciar deudas con tarjetas de crédito ante la situación económica que atraviesan. En algunos casos, las retenciones del Banco de Córdoba absorbieron la totalidad del salario.

El dirigente advirtió sobre una posible crisis futura en el sistema debido a la falta de ingreso de personal formal. Mencionó la existencia de un alto número de monotributistas que prestan servicios al Estado provincial. El reclamo apunta a solucionar el déficit de la Caja sin afectar los ingresos de los trabajadores.

Presentaciones ante la Justicia

La dirigencia sindical confirmó que avanzará con una estrategia legal para cuestionar la aplicación de la normativa vigente. Tienen previsto presentar recursos colectivos y amparos individuales ante la Justicia de Córdoba a mediados de febrero. Un cuerpo de abogados de los sindicatos trabaja en la redacción de los escritos.

Las reuniones entre los representantes gremiales se mantienen de manera semanal para coordinar las acciones a seguir. La movilización de este miércoles forma parte de un plan de lucha iniciado tras la aprobación de la ley. Los estatales buscan revertir los artículos que consideran perjudiciales para los activos y pasivos.

