Un peritaje clave ratificó la autenticidad de las firmas de los dirigentes en el contrato de representación por los amistosos de la Selección Argentina

La disputa judicial entre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y el empresario Guillermo Tofoni sumó en las últimas horas un elemento clave. Un nuevo peritaje confirmó que el contrato de representación para la organización de partidos amistosos de la Selección no presenta alteraciones y que las firmas atribuidas a los impresentables de Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino son auténticas.

La conclusión surge de un informe presentado por Horacio López Peña, calígrafo público nacional que actúa como consultor técnico de la parte actora, quien ratificó las conclusiones del peritaje oficial ya incorporado a la causa. Según dejó asentado ante el juzgado, el análisis se realizó sobre los documentos originales y en conjunto con la perito designada por el Tribunal, con coincidencia plena en los resultados.

En el dictamen se afirma de manera expresa que “no existen alteraciones o adulteraciones” en el contrato identificado como Anexo 13, correspondiente al acuerdo de representación exclusiva entre la AFA y Tofoni. Además, se sostiene que las firmas que figuran en el documento y que se atribuyen al presidente y al tesorero de la entidad “han sido realizadas por sus respectivos puños y letras“.

El nuevo informe respalda lo ya determinado por la perito calígrafa oficial Liliana Quintana, quien había llegado a la misma conclusión tras comparar las firmas cuestionadas con cuerpos de escritura indubitados. Esa pericia fue incorporada a fines del año pasado al expediente comercial donde se discute el desconocimiento del contrato.

El conflicto se originó a partir de la demanda presentada por Tofoni, titular de World Eleven Inc., quien denunció que la AFA dejó sin efecto el acuerdo que habilitaba a su empresa a organizar partidos amistosos de la Selección Argentina. Según consta en la causa, el empresario sostuvo que, tras la consagración en el Mundial de Qatar 2022, fue desplazado y el contrato dejó de ser reconocido por la conducción de la entidad.

En ese marco, la AFA intentó cuestionar la validez del documento y desconocer la autenticidad de las firmas, un punto que ahora quedó desestimado por los peritajes incorporados al expediente. La causa comercial continúa en trámite en el juzgado a cargo de Javier Cosentino.

En paralelo, Tofoni impulsa denuncias penales contra Tapia, Toviggino y el empresario Javier Faroni por presunta administración fraudulenta. Esas actuaciones se iniciaron en la Justicia nacional de instrucción, luego fueron derivadas al fuero federal de Lomas de Zamora y actualmente la Cámara del Crimen deberá definir la competencia definitiva.

El caso se inscribe además en un escenario judicial más amplio vinculado al manejo de fondos de la AFA en el exterior. En las últimas semanas, la Justicia halló un contrato firmado en 2021 entre la entidad y TourProdEnter LLC, empresa vinculada a Faroni, que otorgaba exclusividad para la recaudación de ingresos internacionales, con un esquema de comisiones que incluía el 30% de los ingresos comerciales y un 10% adicional por tareas de logística.

Derechadiario.com