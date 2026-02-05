Las reticencias del kicillofismo al desembarco del Gobernador en el partido y la advertencia sobre una posible ruptura en la Cámara alta elevan la tensión en el armado nacional justicialista

El peronismo es un río revuelto sin una dirección única. Múltiples focos de discusión se cruzan en las rutas que transita el justicialismo en todo el país. Caminos que, mayoritariamente, desembocan en el Congreso de la Nación, donde quedan expuestas muchas de las grietas internas que tiene la fuerza política.

Entre las tensiones que afloran en las negociaciones por la renovación de autoridades en el PJ Bonaerense y las advertencias, en formato de análisis, que lanzan los senadores que son parte de Convicción Federal, respecto a un posible quiebre con el bloque justicialista, el peronismo afronta un temblaredal que mueve los cimientos de la dañanada estructura política de la oposición.

Mientras avanzan las horas, la conformación del nuevo PJ en la provincia de Buenos Aires parece ir tomando forma. Pese a los reproches que anidan en el kicillofismo duro por lo que creen que es una trampa para condicionar a Kicillof en su construcción nacional. Lo cierto es que los canales de comunicación están activos y, a esta altura del calendario, las posibilidades de lograr una lista de unidad son concretas. Lo que resta saber es quién preside.

La posibilidad de que el Gobernador asuma la presidencia del PJ Bonaerense generó diferencias internas en el Movimiento Derecho al Futuro (MDF). Hay intendentes que esperan que Kicillof se plante con fuerza, mantenga su postura inicial y rechace la propuesta de Máximo Kirchner para ser su sucesor. Propuesta que en La Plata insisten en que nunca llegó en forma formal.

Otros jefes comunales le piden al mandatario que asuma la conducción del partido, cierre el capítulo de la interna y lo utilice como un impulso político para la edificiación de su liderazgo nacional. Un tercera opinión dentro de la coalición camina por el medio, se conforma con que el presidente del partido pertenezca al MDF y deja librado a la decisión del Gobernador lo que le parezca mejor. Implícitamente le delegan la responsabilidad de hacerse cargo de la determinación final.

Las tormentas circunstanciales que afectan el diálogo entre el cristinismo y el kicillofismo son protagonistas de esta semana, donde dos grupos de delegados del poder principal de cada campamento trabajan en un acuerdo para armar la lista provincial y, en simultáneo, lograr la unidad en la mayor cantidad de municipios, de los 135 que tiene el territorio bonaerense.

En paralelo, el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, mandó a preparar listas propias, del MDF, en cada una de las secciones electorales. Quieren estar preparados, al igual que en el cierre de listas previo a las elecciones provinciales, para una eventual fractura. Que no los agarre desacomodados si no pueden llegar a un acuerdo integral entre ambos sectores.

Por otra parte, la advertencia que surgió del bloque Convicción Federal en el Senado, sobre la posibilidad de separarse del interbloque que integran con el bloque justicialista, abrió un nuevo foco de conflicto en el esquema legislativo del peronismo. La movida política está ligada a las discusiones que hay en algunos PJ del interior del país y a la posición de Cristina Kirchner respecto a lo que hacen o dejan de hacer algunos de los legisladores del bloque.

La posibilidad de una nueva ruptura se generó después de que Aníbal Fernández y Gustavo “Tano” Menéndez, como interventores del PJ de Jujuy, decidieran suspender a la senadora Carolina Moisés del partido, basando esa acción en la decisión de la senadora de acompañar el Presupuesto 2026 y por haber constituido una lista aparte a la del partido en octubre del año pasado. Esa avanzada rompió la tensa calma que sobrevivia en la convergencia de los bloques legislativos de identidad peronista.

“Si la sacaron a Carolina del PJ de Jujuy, entonces calculamos que harán lo mismo con Sandra Mendoza en Tucumán y Guillermo Andrada en Catamarca. ¿O es una casualidad que no suspendieron a ninguno de ellos?“, sostuvo, con ironía, un dirigente muy cercano a la senadora. Lo cierto es que el cristinismo no se mete en los PJ de Tucumán y Catamarca porque los conducen aliados de Cristina Kirchner, como Juan Manzur y Raúl Jalil.

El riojano Fernando Rejal, que integra el bloque Convicción Federal y responde a políticamente al gobernador Ricardo Quintela, tiene en su espalda la misión de evitar la fractura. Si el desacople legislativo se concreta, dejaría al peronismo con un interbloque de 23 senadores, conformado por el bloque justicialista que conduce José Mayans y el del Frente Cívico por Santiago del Estero, que preside el ex gobernador Gerardo Zamora. El mandatario riojano pidió que haya convivencia en un ámbito común, como el interbloque, de las distintas vertientes peronistas.

“Es una torpeza correr compañeros, cuando en realidad tenemos que ir a buscarlos. Expulsar una compañera del partido y pretender que sea parte del interbloque justicialista, es difícil”, sostuvo uno de los integrantes del bloque ante la consulta de Infobae. Lo cierto es que la posibilidad de que se rompe el interbloque es real y será un tema latente en los próximos días. Sobre todo frente al tratamiento de la reforma laboral, proyecto en el que el Gobierno está juntando adhesiones de los distintos gobernadores y fortalece la posilibilidad de sancionarlo.

El peronismo afronta este año un desafío enorme como es construir un proyecto nacional nuevo. Pero para hacerlo tiene que pasar varios escollos, entre ellos, cohesionar la dirigencia nacional con mayor tolerancia interna y con un frente donde la mirada federal tenga más peso que antes. Ahí reside una de las grandes discusiones que subsisten en los subsuelos del peronismo.

