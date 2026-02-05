Una base de datos filtrada reveló accesos ilegales a información privada del actual presidente.

El periodista Nicolás Wiñazki, en su programa de A24, reveló un grave y preocupante caso de espionaje ilegal del kirchnerismo contra Javier Milei, en un momento donde ni siquiera había comenzado su carrera política. La denuncia expone el uso de estructuras del Estado para realizar tareas de inteligencia prohibidas por la ley.

Según la información presentada en el programa, las maniobras se iniciaron por lo menos desde enero de 2020, durante el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, en pleno contexto de pandemia.

En ese momento, donde Milei comenzaba a ganar visibilidad pública, diversas fuerzas de seguridad federales realizaron tareas de inteligencia ilegales para recolectar información personal del ahora presidente argentino.

De acuerdo con lo revelado, entre los organismos involucrados figuran la Gendarmería Nacional y la Policía Federal Argentina, entre otros. Estas dependencias buscaron reunir datos privados de Milei sin ninguna orden judicial ni justificación legal, en una práctica que configura espionaje interno, expresamente prohibido por la legislación argentina.

La información obtenida incluía datos personales, cuentas bancarias, propiedades, números telefónicos y otros registros sensibles del actual presidente. Wiñazki mostró al aire un listado detallado de accesos en una base de datos, material que fue filtrado y que deja constancia de consultas reiteradas sobre Milei durante ese período.

En la lista también aparece Ariel Zanchetta, un exespia ultra kirchnerista de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Según se pudo ver, Zanchetta aparece como uno de los responsables directos del espionaje contra Milei. Actualmente, Zanchetta se encuentra procesado y señalado como figura clave en una causa de espionaje ilegal masivo que incluyó seguimientos y tareas de inteligencia sobre jueces, políticos y periodistas.

El caso expuesto refuerza las denuncias sobre el uso sistemático de los organismos de inteligencia durante el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner para fines políticos. En este contexto, estructuras estatales fueron utilizadas para espiar a un simple economista que, con el tiempo, terminaría convirtiéndose en presidente de la Nación.

La revelación se suma a otros episodios que involucran al kirchnerismo y a la AFI en prácticas de vigilancia ilegal durante gestiones anteriores, como el caso del aparato de inteligencia paralelo de CFK para realizar “carpetazos” y perseguir opositores. En este caso, la denuncia adquiere un peso adicional por tratarse del actual jefe de Estado, quien fue objeto de estas maniobras antes de llegar al poder.

