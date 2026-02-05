En la Casa Rosada, la mesa política resolvió sostener el capítulo de Ganancias tal como fue enviado al Senado, en medio de crecientes tensiones con mandatarios provinciales que reclaman modificarlo. La suspensión del encuentro de gobernadores fortaleció la posición del “ala dura” del oficialismo.

La mesa política del Gobierno ratificó este miércoles que la reforma laboral llegará al Senado sin modificaciones, aun cuando los gobernadores –incluidos algunos aliados– insistían en revisar la baja del impuesto a las Ganancias para sociedades, por su impacto sobre los recursos coparticipables. La decisión se tomó en un encuentro reservado encabezado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la planta baja de la Casa Rosada.

La determinación terminó de cristalizarse en un contexto que el oficialismo leyó como favorable: la desactivación de la reunión de mandatarios provinciales prevista para este miércoles en el Consejo Federal de Inversiones. En Balcarce 50 atribuyen la suspensión a gestiones directas del ministro del Interior, Diego Santilli, que multiplicó contactos en las últimas horas y mantuvo reuniones con gobernadores de distintas provincias.

El encuentro político reunió a Adorni, la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; los ministros Santilli y Luis “Toto” Caputo; el presidente de Diputados, Martín Menem; el asesor Santiago Caputo; Ignacio Devitt y Eduardo “Lule” Menem. Como en las últimas reuniones, también participó la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

Según coincidieron varios asistentes, por ahora predomina la postura del “ala dura” integrada por los Caputo, que rechaza cualquier alteración del esquema de Ganancias incluido en el proyecto. En esa línea, aseguran que solo podrían admitirse ajustes de forma, pero no de fondo. El sector negociador –que encabezan Bullrich, Santilli y Martín Menem– mantiene una posición más flexible ante los reclamos de las provincias, aunque por ahora quedó en minoría.

En el Gobierno insisten en que la reducción del tributo será beneficiosa incluso para los distritos, porque la reactivación económica posterior ampliaría la recaudación general. También descartaron de plano la posibilidad de coparticipar el Impuesto al Cheque, otra de las demandas planteadas por algunos mandatarios.

Mientras tanto, en el Senado se oficializó el pedido de tratar la reforma laboral el miércoles próximo. Bullrich aseguró que el paquete está “cerrado en un 95%”, aunque dentro del propio oficialismo reconocen que la discusión sobre Ganancias será el punto más sensible del debate.

Durante la tarde, Santilli volvió a reunirse en la Casa Rosada con el gobernador correntino Juan Pablo Valdés, acompañado por Adorni. Según Interior, repasaron el paquete de reformas que el Congreso abordará en sesiones extraordinarias. El Gobierno busca llegar al recinto con un acuerdo lo más amplio posible, pero con la premisa firme de no tocar el corazón fiscal de la iniciativa.

Parlamentario.com