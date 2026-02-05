El corrupto presidente de la AFA declaró ante la Fiscalía, en el marco de la causa que lo acusa por presunto lavado de dinero

Este miércoles, el nefasto presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio “Chiqui” Tapia, ratificó su denuncia contra dirigentes de la Coalición Cívicay al empresario Leandro Camani, a quienes acusa de haber intentado extorsionarlo. El mandamás declaró de manera virtual ante la Fiscalía de Pilar, en una presentación que estaba prevista para este jueves pero que finalmente se adelantó.

Según informó TN, durante su declaración Tapia negó cualquier relación con la vivienda ubicada en Pilar que dio origen a una investigación sobre su patrimonio. “Yo no tengo nada que ver con la casa de Pilar“, afirmó. Además, aseguró no conocer a Facundo Del Gaiso, Matías Yofe ni a Camani, titular de Secutrans S.A., dedicada a la provisión y explotación de sistemas automatizados de control de tránsito.

De acuerdo a su versión, la denuncia por la vivienda no fue el punto de partida del conflicto, sino la consecuencia de una serie de presiones, amenazas y advertencias previas que se remontan a su etapa en la Coordinación Ecológica Área Metropolitana (CEAMSE). En ese marco, sostuvo que todo se habría originado tras negarse a habilitar un negocio millonario vinculado al sistema de fotomultas.

“Camani escudándose en Matías Yofe y Facundo Del Gaiso materializa las denuncias para coaccionarme junto con periodistas. No descarto que todo esto sea un concierto de una asociación ilícita, todo en el marco de un negocio multimillonario“, declaró Tapia ante la Fiscalía.

En esa línea, insistió en que se investigue en profundidad el accionar de los denunciantes y volvió a desvincularse de cualquier irregularidad. “Yo no tengo nada que ver con la casa de Pilar, solo hice que se buscara en toda la empresa si había documentación que habilitara la colocación de las cámaras“, aseguró. También afirmó que las amenazas supuestamente apuntaban a forzarlo a autorizar el suministro de energía para cámaras de fotomultas que no contaban con habilitación.

Por otra parte, Tapia denunció que, tras la presentación judicial, se desplegó una operación mediática destinada a amplificar el impacto de la acusación, con publicaciones reiteradas que, según sostuvo, presentaron imputaciones graves como si fueran hechos probados, sin sustento ni contextualización.

Cabe recordar que la semana pasada, el titular de la casa madre del fútbol argentino ya había presentado un extenso escrito en el que se declaró víctima de una maniobra extorsiva. En ese documento solicitó allanamientos, el secuestro y peritaje de dispositivos electrónicos de Camani, Yofe y Del Gaiso, y la citación de testigos bajo identidad reservada, en el marco de una causa que sigue en plena investigación.

