Las compras netas ya superan los USD 1.290 millones y fortalecen la posición externa del país.

El Banco Central de la República Argentina continúa consolidando su proceso de acumulación de reservas y ya compró casi USD 1.300 millones en lo que va de 2026, en una señal clara de normalización monetaria y fortalecimiento externo. Este miércoles, la entidad adquirió USD 44 millones y encadenó así 23 jornadas consecutivas con saldo comprador, tanto dentro como fuera del mercado cambiario.

Durante las últimas 22 ruedas, el BCRA totalizó compras por USD 1.297 millones, un desempeño que se inscribe en el inicio de la denominada “fase 4” del programa económico. Con este ritmo, la autoridad monetaria ya alcanzó cerca del 13% del objetivo anual mínimo de acumulación de divisas previsto para todo el año.

Las operaciones se realizan mediante emisión de pesos sin esterilización, una estrategia que busca preservar la liquidez del sistema financiero y evitar presiones al alza sobre las tasas de interés. Este enfoque contrasta con prácticas del pasado que derivaban en fuertes desequilibrios monetarios y pérdida de reservas.

Como resultado, las reservas internacionales se ubicaron en USD 45.417 millones, con una baja diaria de USD 256 millones, explicada principalmente por variaciones en la valuación de activos. Pese a ello, el nivel actual sigue siendo uno de los más elevados de los últimos años y refleja una tendencia estructuralmente positiva.

En el último mes, las reservas alcanzaron un máximo desde agosto de 2021, al tocar los USD 46.240 millones. Este crecimiento estuvo impulsado, en parte, por el aumento del precio internacional del oro, activo que el Banco Central mantiene como resguardo frente a la volatilidad global. Actualmente, la entidad posee cerca de 1,98 millones de onzas troy, cuyo valor sufrió recientemente una corrección tras haber superado los USD 5.600 por onza.

El flujo sostenido de dólares también se explica por la liquidación de exportaciones del complejo agroindustrial y por la emisión de deuda externa del sector privado. Según estimaciones oficiales, aún restan ingresar cerca de USD 3.600 millones por colocaciones corporativas, lo que amplía la oferta de divisas en el mercado oficial y contribuye a la estabilidad cambiaria.

Para evitar distorsiones, el Banco Central estableció un límite diario del 5% sobre el volumen operado en el Mercado Libre de Cambios. No obstante, en algunas jornadas ese umbral fue superado mediante operaciones fuera del circuito tradicional, una modalidad permitida para no alterar el funcionamiento del mercado mayorista.

De cara a todo 2026, las proyecciones oficiales estiman compras netas de entre USD 10.000 y USD 17.000 millones, en función del proceso de remonetización y de la demanda de pesos. Con los números actuales, el BCRA se encamina a cumplir holgadamente sus metas, reforzando la credibilidad del esquema económico y alejándose de la lógica de emergencia que caracterizó a gestiones anteriores.

