El bloque libertario recibió al secretario de Minería para interiorizarse en la Ley de Glaciares que trata el Senado. Referentes del bloque reconocieron que escucharán a los dialoguistas en busca de un dictamen de consenso. Cuándo comienza la actividad oficial.

En la segunda jornada de sesiones extraordinarias, el bloque de diputados nacionales de La Libertad Avanza recibió al secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, para adentrar a los legisladores en lo que será el tratamiento de la modificación a la Ley de Glaciares. Sin embargo, también hubo señalamientos e indicaciones respecto a lo que será el nuevo debate por el Régimen Penal Juvenil que busca bajar la edad de imputabilidad.

Fuentes consultadas por parlamentario.com, adelantaron que la actividad oficial va a comenzar la próxima semana con la conformación de la Comisión de Justicia de la Cámara baja, donde está prácticamente descartado que la presidencia quede para Sebastián Pareja o Luis Petri. La otra Comisión que debe conformarse para este tema es la de Familias, Niñez y Juventudes que presidía la radical Roxana Reyes, pero ya no forma parte de la Cámara de Diputados.

Por otro lado, los referentes del bloque oficialista mencionaron que también serán constituidas las comisiones que van a abocarse a los temas que están siendo abordados en el Senado: se trata de Legislación del Trabajo para la Modernización Laboral; Relaciones Exteriores y Mercosur para tratar el Acuerdo Regional con la Unión Europea; y Minería y Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano para la Ley de Glaciares.

Respecto a la Ley Penal Juvenil, el debate se dará en un plenario entre Justicia; Familias, Niñez y Juventudes; Legislación Penal, que preside la cordobesa Laura Rodríguez Machado; y Presupuesto y Hacienda que tiene a Bertie Benegas Lynch como presidente. Estas dos quedaron definidas para la sanción del Presupuesto 2026 y del trunco proyecto de ley de Inocencia Fiscal que no prosperó en la sesión del 18 de diciembre pasado.

De todas maneras, las autoridades de la Cámara de Diputados receptarán a lo largo de esta semana la nómina de nombres de los integrantes de Unión por la Patria, los interbloques Unidos y Fuerza del Cambio (Pro, MID y UCR), y las bancadas provinciales para convocar las reuniones constitutivas que serán el martes, más tardar miércoles de la próxima semana según confiaron a este medio.

Sobre el dictamen que ese plenario buscará logar, hay un sector de La Libertad Avanza que quiere la insistencia del proyecto de ley original que establecía la baja en la edad de imputabilidad a 13 años con penas máximas de hasta 20. Sin embargo, otros diputados más cautos deslizaron que “para llegar a 129 (en el recinto) hay que contemplar las propuestas de los demás bloques (dialoguistas)”.

“Si pudimos alcanzar un dictamen (6 de mayo del 2025) con 35 diputados, con 95 vamos a poder insistir con el proyecto original”, señaló una alta fuente de La Libertad Avanza a este medio antes de ingresa al Salón Blanco del Palacio Legislativo. En ese punto, explicaron que la propuesta tal cual la envío el Poder Ejecutivo tiene “un abordaje y una mirada en la víctima”. Así las cosas, esta cuestión quedará saldada cuando Martín Menem reúna a los dialoguistas en virtud de avanzar con el despacho.

A la espera de lo que suceda el próximo miércoles 11 de febrero en el Senado con la Modernización Laboral y su posterior arribo a la Cámara baja, en el bloque libertario ven con optimismo tener sancionada la Ley Penal Juvenil antes de la Asamblea Legislativa. Sin embargo, algunos referentes de la bancada que integran el espacio desde diciembre se mostraron un poco más serenos y ven con buenos ojos tener la media sanción este mes. “Que no salga este mes (la sanción), no quita que no salga en el período ordinario, pero será este año”, concluyeron.

