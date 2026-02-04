El presidente se acercó al cuerpo formado y saludó personalmente a cada uno de los granaderos.

El presidente Javier Milei saludó este lunes al Regimiento de Granaderos a Caballo en el Patio de Palmeras de la Casa Rosada, con motivo del 213° aniversario del Combate de San Lorenzo, ocurrido el 3 de febrero de 1813.

Durante la ceremonia, los granaderos interpretaron distintas marchas militares tradicionales, entre ellas “Avenida de las Camelias”, una de las composiciones más emblemáticas de las Fuerzas Armadas Argentinas.

Tras la interpretación de las marchas, el presidente Milei se acercó al cuerpo formado y saludó personalmente a cada uno de los granaderos, en un gesto de reconocimiento directo al regimiento que custodia la Casa de Gobierno y que la histórica gesta independentista del general José de San Martín.

Ayer, 3 de febrero de 2026, se cumplen 213 años del Combate de San Lorenzo, un enfrentamiento clave ocurrido en 1813 y que pasó a la historia por múltiples razones. Fue el primer combate del Regimiento de Granaderos a Caballo, unidad creada por San Martín con el objetivo de dotar al proceso independentista de una fuerza militar profesional y disciplinada.

Además, el Combate de San Lorenzo ocupa un lugar singular en la historia nacional por tratarse de la única batalla librada por José de San Martín en suelo patrio, ya que el resto de su campaña militar se desarrolló en escenarios externos, fundamentales para la independencia de Chile y Perú.

La fecha también evoca una de las gestas heroicas más recordadas del proceso independentista, el sacrificio del sargento Juan Bautista Cabral, quien entregó su vida para salvar al Libertador en pleno combate.

El acto oficial

En paralelo al saludo realizado en la Casa Rosada, se confirmó que el acto central por el 213° aniversario del Combate de San Lorenzo se llevará a cabo en el Campo de la Gloria, en la ciudad de San Lorenzo, provincia de Santa Fe.

La ceremonia está programada para el sábado 7 de febrero a las 19:00 horas y contará con la presencia confirmada del presidente Javier Milei, quien encabezará el homenaje en el lugar donde se desarrolló el histórico enfrentamiento.

Derechadiario.com