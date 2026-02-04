Había sido aprehendido junto a su esposa en noviembre de 2024, acusado de “terrorismo”. Aunque fue liberado días atrás, la noticia se conoció recién en las últimas horas

Pocos días después de la liberación de Gustavo Gabriel Rivara, otro argentino detenido en Venezuela recuperó la libertad. Se trata de Roberto Baldo, arrestado en noviembre de 2024 por el delito de “terrorismo”.

La liberación ocurrió días atrás, pero se conoció públicamente en las últimas horas. Así lo confirmaron a Infobae fuentes vinculadas al caso. Advirtieron, sin embargo, que la liberación no implica el retiro automático de los cargos.

La detención de Baldo se mantuvo en reserva hasta mediados de enero de este año. Su caso apenas fue mencionado en un Reporte Especial sobre Presos Políticos con Nacionalidad Extranjera elaborado por la ONG Foro Penal, que brinda asistencia jurídica a personas detenidas arbitrariamente por la dictadura.

El informe, publicado en marzo de 2025, denunció la detención de Baldo junto a su esposa, Montserrat Espinosa Irbern, quien también fue liberada.

Según se pudo reconstruir, son propietarios de una pizzería ubicada en una zona residencial de Caracas conocida como Los Palos Grandes. Fueron detenidos el 29 de noviembre de 2024 por “presuntos funcionarios” de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCM).

La ONG aseguró que permanecieron desaparecidos por varios días tras su detención, sin que sus familiares pudieran localizar su paradero ni conocer los motivos de la detención. La audiencia de presentación ante el juez habría sido apenas días después, el 2 de diciembre de ese mismo año. Allí, fueron imputados por el delito de terrorismo.

El argentino -que también tiene nacionalidad venezolana-permaneció en el Centro Penitenciario Yare III, ubicado en el estado de Miranda. En tanto, su esposa fue llevada a la sede de la PNB El Valle, en Caracas.

El Foro Penal indicó que la detención de la pareja estaría vinculada con un sobre dejado en la pizzería de Baldo, que debía ser entregado por un mensajero en la embajada de Argentina.

Aunque el caso tuvo menciones en la prensa española (ya que su esposa venezolana también tiene ciudadanía de ese país), el entorno de la pareja evitó exponer públicamente la detención. Desde la Cancillería argentina manejaron el asunto con absoluto hermetismo.

El penal donde estuvo detenido Baldo está ubicado en San Francisco de Yare, a aproximadamente una hora de Caracas, una zona que concentra tres centros penitenciarios. Sobre esas instalaciones pesan graves denuncias por violaciones a los derechos humanos.

Medios locales y organizaciones especializadas han alertado sobre casos de aislamiento prolongado, desnutrición y torturas. Según un informe del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), publicado a comienzos del año pasado, alrededor de 300 internos fueron sometidos a un régimen de aislamiento total, mientras que otros padecieron enfermedades como tuberculosis sin recibir tratamiento médico. La organización también documentó denuncias de torturas sistemáticas que se extendieron durante meses.

Este lunes, el régimen chavista de Venezuela liberó a Gustavo Gabriel Rivara, uno de los argentinos que estaban detenidos en las cárceles de Caracas. La noticia fue confirmada por el canciller Pablo Quirno.

“La República Argentina confirma que Gustavo Gabriel Rivara, ciudadano argentino que se encontraba detenido de manera arbitraria, ha sido liberado. Las autoridades argentinas han mantenido contacto permanente con Rivara y su entorno desde su liberación. En el día de hoy se presentó en la Embajada de la República Argentina en Colombia, donde se le brindó la asistencia necesaria y se le emitió la documentación personal correspondiente”, señaló el canciller en su cuenta de X.

Y agregó: “La Cancillería sigue atentamente su situación, como la de todos nuestros ciudadanos ilegítimamente detenidos, y se encuentra a disposición para continuar acompañándolo. El Gobierno argentino exige una vez más al régimen venezolano la inmediata liberación de Nahuel Gallo y Germán Giuliani, quienes continúan ilegalmente detenidos, así como de todos los privados de su libertad”.

Según pudo saber Infobae, Rivara habría estado en El Helicoide sin cargos formales ni proceso judicial público y su caso fue considerado de detención arbitraria. El Gobierno recién pudo confirmar su identidad hace algunos días.

En las últimas horas, el nombre de Rivara fue motivo de comentarios y especulaciones, ya que el sitio venezolano Reportes Ya dio cuenta de su detención y su estado de salud. “Se encuentra detenido, no tiene documentos ni familia reclamante. Presenta deterioro psicosocial por detención e incomunicación”, reposteó el sitio especializado que realiza la cobertura de las detenciones ilegales ejecutadas por el régimen que lideró Maduro.

En el mismo posteo se adjunta una descripción con antecedentes de Rivara en los que se aseguran que tiene formación en teología y que se dedicó a viajar luego de la muerte de su madre, por lo que llegó a visitar Cuba en 2001 y registró una primera detención en 2002 al llegar a Venezuela. Según registros oficiales a los que accedió Infobae, nació el 24 de junio de 1973 y vivió en la calle Río de Janeiro en el partido de Castelar de la provincia de Buenos Aires.

