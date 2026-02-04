Javier Milei encabezó la presentación de los nuevos documentos, que incorporan chip electrónico y estándares de seguridad de nivel internacional.

El presidente Javier Milei presentó oficialmente el nuevo DNI electrónico y el nuevo pasaporte argentino, en un acto que contó con la participación de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y el ministro del Interior, Diego Santilli. La iniciativa forma parte de un proceso de modernización integral del sistema de identificación nacional impulsado por el Gobierno.

La actualización incorpora tecnología de última generación y posiciona a la Argentina entre los países con mayores estándares globales en seguridad documental, reduciendo al mínimo las posibilidades de falsificación y fortaleciendo la protección de los datos personales de los ciudadanos.

Modernización del sistema de identificación argentino

Desde el Gobierno nacional destacaron que la renovación del DNI y del pasaporte responde a la necesidad de actualizar un sistema clave del Estado, alineándolo con las mejores prácticas internacionales en materia de seguridad, eficiencia y confiabilidad.

El nuevo esquema permite una identificación más rápida, segura y autónoma, al tiempo que protege la información sensible de los ciudadanos mediante tecnologías criptográficas avanzadas. La modernización también busca optimizar los controles migratorios y los procesos administrativos, reduciendo vulnerabilidades históricas del sistema.

DNI electrónico: chip seguro y máxima protección de datos

El nuevo DNI electrónico representa un avance significativo en la identidad argentina. Incorpora un chip electrónico seguro que almacena los datos del titular de manera encriptada, permitiendo validar la identidad sin necesidad de consultar bases de datos externas.

Además, el documento está fabricado en policarbonato, un material de alta resistencia que mejora notablemente la durabilidad y dificulta la adulteración. El DNI suma también mecanismos avanzados de autenticación, similares a los utilizados en los países líderes en materia de documentación digital y control de identidad.

Nuevo pasaporte argentino con estándar internacional

En paralelo, el Gobierno presentó el nuevo pasaporte argentino, que incorpora páginas de policarbonato, grabado láser en la página de datos y nuevos elementos de seguridad visibles y no visibles.

Con esta actualización, el pasaporte argentino alcanza el máximo estándar global, combinando policarbonato y chip electrónico, una tecnología utilizada por las naciones más avanzadas del mundo. Esto mejora la confiabilidad del documento en controles fronterizos y refuerza la posición de la Argentina en el sistema internacional de viajes.

Un salto cualitativo en seguridad y eficiencia estatal

Desde el Ejecutivo subrayaron que esta transformación no solo mejora la calidad de los documentos, sino que también fortalece la capacidad operativa del Estado, reduce riesgos de fraude y protege de manera más eficaz la identidad de los ciudadanos.

La incorporación de tecnología de última generación en el DNI y el pasaporte marca un punto de inflexión en la política de identificación nacional y se inscribe dentro del proceso de modernización del Estado que impulsa la administración de Javier Milei.

