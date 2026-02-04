El hospital solicitó el desafuero de 10 gremialistas y sancionará a otros 29 por exigir cobrar días no trabajados.

El Hospital Garrahan solicitó formalmente el desafuero de diez dirigentes gremiales con el objetivo de avanzar en sus despidos, luego de que encabezaran la toma ilegal de las oficinas de la Dirección del establecimiento en octubre de 2025. Además, otras 29 personas recibirán sanciones disciplinarias por su participación en los hechos.

El episodio, protagonizado por sectores de ATE y APyT, consistió en la irrupción violenta en dependencias administrativas clave del hospital, donde se interrumpió el funcionamiento institucional y se retuvo al personal presente. La situación generó una fuerte alarma interna debido a que se trata de un hospital público de referencia pediátrica nacional y regional.

Según informaron las autoridades del hospital, el conflicto se originó tras la decisión del Consejo de Administración de aplicar descuentos salariales por días no trabajados durante recientes medidas de fuerza, en cumplimiento de la normativa vigente y de la política de presentismo que rige para todo el personal. Lejos de tratarse de un reclamo laboral legítimo, desde la conducción del Garrahan señalaron que la reacción gremial respondió a una maniobra de carácter político.

En ese sentido, remarcaron que el accionar de estos sectores buscó paralizar la gestión e imponer intereses partidarios dentro de una institución sanitaria crítica, poniendo en riesgo la atención de miles de niños. Desde el hospital fueron categóricos: no se permitirá que la violencia, la presión ni el apriete sindical se conviertan en métodos aceptables de funcionamiento.

Pese a los intentos de desestabilización, la administración del Garrahan destacó que la gestión continúa con normalidad. El presupuesto del hospital se encuentra garantizado, los bonos remunerativos para el personal se mantienen vigentes y avanzan obras, adquisiciones de equipamiento y proyectos de modernización por más de 30 mil millones de pesos, financiados con recursos propios producto de una administración eficiente y transparente.

Las autoridades subrayaron que el Hospital Garrahan no es un espacio de militancia política ni un botín gremial, sino una institución dedicada exclusivamente a la atención de los niños y sus familias. En esa línea, reafirmaron su compromiso de defender el prestigio del hospital, el trabajo del equipo médico y, por sobre todo, el derecho de los pacientes a recibir atención de calidad sin interferencias ideológicas.

