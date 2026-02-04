La ministra Alejandra Monteoliva confirmó que el ex intendente de Tres de Febrero encabezará el nuevo organismo, clave en la estrategia de control fronterizo y seguridad nacional.

La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, confirmó que Diego Valenzuela será el primer director de la flamante Agencia de Seguridad Migratoria, un nuevo organismo que marcará un cambio estructural en la política migratoria argentina, alineado con la estrategia de seguridad nacional impulsada por el presidente Javier Milei.

Durante una entrevista en Radio Mitre, la funcionaria explicó que el objetivo central es reforzar los controles fronterizos, integrar la política migratoria al esquema de seguridad y dejar atrás un modelo administrativo que, según el oficialismo, favoreció fronteras laxas y controles deficientes.

Una nueva agencia dentro del Ministerio de Seguridad

Monteoliva detalló que la Agencia de Seguridad Migratoria será la tercera agencia del Ministerio, junto con la Agencia Federal de Emergencia (AFE) y el RENAR, que reemplazó a la ex ANMAC. “La Dirección Nacional de Migraciones se incorporó hace poco más de un mes al Ministerio de Seguridad. Esto era algo que veníamos planteando hace muchísimo tiempo, porque la migración es parte de la política de seguridad nacional”, sostuvo.

Consultada por Eduardo Feinmann sobre la designación de Valenzuela, la ministra aclaró que aún resta el decreto formal, pero confirmó que la decisión política ya está tomada. “La idea es que se incorpore al equipo una vez que salga el decreto. La estructura de Migraciones seguirá funcionando, pero bajo un nuevo enfoque”, explicó.

Seguridad nacional y cambio de paradigma

La ministra señaló que la seguridad es hoy una de las principales preocupaciones de la sociedad y remarcó que los indicadores oficiales muestran una baja en homicidios y robos en las 24 jurisdicciones del país. Sin embargo, reconoció el impacto social de cada hecho violento. “Un solo hecho violento nos conmueve a todos, más allá de la evidencia estadística”, afirmó.

En ese sentido, diferenció con claridad la política actual del enfoque kirchnerista: “Nuestro foco está puesto en las víctimas. No tenemos una idea romántica del delito ni ideologizamos la seguridad”, enfatizó, al tiempo que rechazó las críticas que acusan a su gestión de represiva.

Narcotráfico, fronteras y cooperación regional

Monteoliva sostuvo que la lucha contra el narcotráfico es permanente y destacó los resultados del Plan Bandera en Rosario. Además, subrayó que en 2025 se alcanzaron récords históricos de incautaciones, con 115.000 kilos de marihuana y 14.400 kilos de cocaína.

Advirtió que América del Sur es hoy el epicentro global de la cocaína, con rutas y métodos cada vez más sofisticados, lo que obliga a repensar las políticas migratorias y fortalecer los controles fronterizos, portuarios y aeroportuarios.

Endurecimiento de la política migratoria

La ministra brindó datos concretos sobre los operativos recientes:

Diciembre: 2.403 expulsiones

Enero: 2.971 expulsiones

Las causas incluyeron inadmisiones, deportaciones y pedidos de extradición. “Los movimientos migratorios son eje de una política de seguridad nacional”, remarcó.

El mensaje del Gobierno es claro: no permitir el ingreso de delincuentes, sin importar su país de origen, y dotar al Estado de mayor capacidad operativa frente a amenazas trasnacionales.

De una dirección administrativa a una agencia de seguridad

Hasta ahora, Migraciones funcionaba como una dirección administrativa, enfocada en trámites y control documental. El nuevo diseño apunta a convertirla en una agencia con mayor autonomía, poder jurisdiccional y protagonismo en seguridad nacional.

El traspaso del área desde el Ministerio del Interior al de Seguridad, decidido por Milei, es leído en la Casa Rosada como parte de una estrategia integral de reformas estructurales, que incluye los planos laboral, tributario y migratorio.

Valenzuela, una señal política del nuevo rumbo

La elección de Diego Valenzuela no es neutra. Ex intendente de Tres de Febrero, uno de los primeros dirigentes en dejar el PRO para sumarse a La Libertad Avanza, y hombre de confianza de Patricia Bullrich, encarna el perfil político que el Gobierno busca para esta etapa.

Su desembarco refuerza el peso del ala dura en materia de seguridad interna y externa, y le otorga visibilidad nacional en una agenda prioritaria para Milei, especialmente en la provincia de Buenos Aires.

La nueva Agencia de Seguridad Migratoria tendrá una impronta clara desde su nombre, con articulación directa con las fuerzas federales y un rol central de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), cuya reciente reestructuración se inscribe en este proceso.

