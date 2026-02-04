El individuo ingresó de forma clandestina y quedó bajo custodia de fuerzas federales.

Un ciudadano venezolano fue detenido en la frontera entre Argentina y Paraguay, en la provincia de Corrientes, y es investigado por sus posibles vínculos con el Tren de Aragua. Se trata del segundo caso registrado en menos de 40 días en esa región del país, lo que refuerza la preocupación de las autoridades por el ingreso clandestino de integrantes o presuntos asociados a organizaciones criminales internacionales.

La detención se produjo en la localidad de Ita-Ibaté, ubicada a orillas del río Paraná, frontera natural con Paraguay. El fiscal federal coordinador del distrito Corrientes, Carlos Schaefer, informó que el viernes pasado fue interceptada una persona indocumentada que deambulaba por la zona. Según explicó, ciertos tatuajes detectados durante el procedimiento podrían estar asociados al Tren de Aragua, aunque aclaró que la investigación aún se encuentra en una etapa preliminar.

El detenido fue identificado como Delvis Joel Ascanio Salazar, un hombre de 32 años que habría ingresado al país de manera ilegal. De acuerdo con sus declaraciones iniciales, había llegado a Ita-Ibaté desde Mar del Plata y aseguró que se dirigía a pie de regreso a Venezuela. No obstante, su versión está siendo contrastada con información aportada por organismos nacionales e internacionales, entre ellos la Interpol.

Ascanio Salazar permanece bajo custodia de fuerzas federales y aún no pudo ser indagado formalmente debido a un estado de intoxicación que le impide declarar ante el juez federal Gustavo Fresneda. Por ese motivo, todavía no se le imputó ningún delito concreto. Sin embargo, el Estado argentino, a través de la Dirección Nacional de Migraciones, ya solicitó su expulsión del territorio nacional por haber ingresado de forma clandestina.

El caso guarda similitudes con otro episodio reciente ocurrido en la misma provincia. Hace pocas semanas, José Félix Peñalver Veliz fue detenido en Ituzaingó cuando intentaba cruzar hacia Paraguay sin documentación. Ese individuo había sido expulsado previamente de Estados Unidos y fue trasladado bajo un fuerte operativo de seguridad desde la Prefectura Naval Argentina hasta el Penal de Marcos Paz, con intervención del Grupo Albatros.

En años anteriores, Corrientes también fue escenario de la detención de Guillermo Rafael Boscán Bracho, alias “Yiyi”, señalado como jefe de una banda subsidiaria del Tren de Aragua y actualmente alojado en el Penal de Ezeiza, considerado de alta peligrosidad.

Desde la Fiscalía aclararon que, por el momento, no existiría vinculación directa entre los detenidos recientes, a quienes describieron como posibles “lobos solitarios”. No obstante, remarcaron que este tipo de organizaciones no se identifican de manera explícita y que, en muchos casos, los tatuajes funcionan como señales de pertenencia.

El Tren de Aragua fue incorporado el año pasado a la lista de organizaciones terroristas por una resolución firmada por la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en línea con la decisión adoptada por el presidente estadounidense Donald Trump. La medida refuerza el enfoque de tolerancia cero frente al crimen organizado transnacional.

