Habrá una nueva reunión entre la jefa del bloque oficialista y dialoguistas en el Senado. La semana pasada la oposición planteó sugerencias. Reclamo sobre los fondos de las provincias, que podrían verse afectados por el capítulo impositivo del proyecto.

Con el arranque formal de las sesiones extraordinarias, y de cara al objetivo de la semana próxima llevar el proyecto de Modernización Laboral al recinto del Senado, la jefa de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, volverá a verse las caras con los jefes y referentes de bloques dialoguistas este martes.

La reunión se hará en el mismo escenario que la primera: en las oficinas del bloque de la Unión Cívica Radical, a partir de las 15. La semana pasada, las bancadas dispuestas a aprobar la iniciativa que impulsa el Gobierno transmitieron a Bullrich sugerencias de modificaciones al texto que se dictaminó de manera exprés en diciembre, pero se postergó para el recinto hasta este mes.

Entre las principales observaciones al proyecto, los distintos bloques dialoguistas y provinciales -con llegada directa a sus gobernadores- pusieron el foco sobre el capítulo impositivo, más precisamente sobre la reducción en el impuesto a las Ganancias para sociedades, lo que implicaría una rebaja en la recaudación de las arcas provinciales dado que es un tributo coparticipable.

Otra de las principales dudas del primer encuentro -que se extendió por poco más de dos horas- fue sobre el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un nuevo régimen de indemnizaciones financiado con recursos de la ANSeS. Una de las recomendaciones fue, al menos, acotar este beneficio a pequeñas y medianas empresas.

Tras la reunión que se espera para este martes entre Bullrich y dialoguistas, un día después, el miércoles, volverá a encontrarse la mesa política del Gobierno. En paralelo, el Poder Ejecutivo mantiene negociaciones con los mandatarios, con el ministro del Interior, Diego Santilli, a la cabeza de atender demandas.

El reducido grupo conformado por el presidente Javier Milei y comandado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, deberá evaluar las voluntades a favor del proyecto, si se accede o no a modificaciones en el articulado tributario o si va al recinto “a todo o nada”, con el riesgo de que suceda algo similar a la caída del Capítulo XI del Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados.

Pese a la discusión sobre los fondos por Ganancias, atada a las negociaciones entre Casa Rosada y los gobernadores, Bullrich confía que en el Senado estarán los votos para dar media sanción a la Reforma Laboral, un ambicioso cambio legislativo resistido por décadas por el sindicalismo y con la CGT en alerta. Incluso, la exministra de Seguridad puso el 11 de febrero como fecha para la sesión.

En la reunión de la semana pasada, además de Bullrich, participaron el jefe de la UCR, Eduardo Vischi; el presidente de Provincias Unidas, Carlos “Camau” Espínola; el misionero Carlos Arce; la tucumana Beatriz Ávila; la salteña Flavia Royón; la neuquina Julieta Corroza; la chubutense Edith Terenzi; y la santacruceña Natalia Gadano. El jefe del Pro, Martín Goerling Lara, no pudo estar presente y se lo espera esta vez.

