El economista encabezará el instituto oficial de estadísticas tras la renuncia de Lavagna. Lines ya había ocupado el cargo durante el gobierno de Mauricio Macri y cuenta con una extensa trayectoria dentro del INDEC.

Luego de la renuncia de Marco Lavagna en el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), Pedro Lines asumirá su lugar como director del organismo, según confirmó esta tarde el ministro de Economía, Luis Caputo.

Lines fue director de Cuentas Nacionales del INDEC en varios periodos, primero ocupó ese lugar entre 1996-2004, luego entre 2007-2010 y desde 2016 hasta este lunes.

“Le dije a Pedro Lines, que es el número dos. Es un funcionario de excelente trayectoria, intachable. Cuando estaba la sospecha de la manipulación de Moreno, incluso él se fue”, explicó Luis Caputo en declaraciones a Radio Rivadavia.

El ministro también confirmó que se postergará la implementación del nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC), motivo que justamente provocó la dimisión de Lavanga. “Renunció porque se ha estado trabajando en la nueva metodología del INDEC y Marcos tenía como fecha implementarlo ahora, y con el presidente siempre tuvimos la visión de que había que implementar un cambio una vez que el proceso de desinflación ya estaba totalmente consolidado”, indicó Caputo.

Quién es Pedro Lines, el nuevo titular del INDEC

Lines es Licenciado en Economía (UBA) y magíster en Economía (CEMA). Además, actualmente está realizando una Maestría en Minería de Datos en la Universidad Austral.

Dentro del organismo, que ahora encabeza, Lines se desempeñaba como director técnico. Desde ese rol, era responsable de coordinar y elaborar el Programa Estadístico Anual, además de desarrollar las normas y los procedimientos técnicos vinculados a la planificación, el diseño, la ejecución y la evaluación de censos y encuestas. También tenía participación activa en la construcción de indicadores sociales y económicos clave para la medición oficial.

Paralelamente, integra el Grupo de Expertos Asesores (AEG) de las Naciones Unidas, un cuerpo que brinda soporte al Grupo de Trabajo Intersecretarial sobre Cuentas Nacionales (ISWGNA) en la resolución de problemas técnicos del Sistema de Cuentas Nacionales (SNA) y en la revisión de su programa de implementación global.

A lo largo de su trayectoria, Lines desarrolló modelos de simulación macroeconómica para la formulación de programas financieros de mediano plazo y participó en trabajos técnicos de desestacionalización de series económicas.

“El nombramiento de Lines, dado su perfil eminentemente técnico, asegura la continuidad institucional, de las operaciones estadísticas vigentes del organismo y de su calendario de difusión anticipado anual”, indica el comunicado oficial del Gobierno.

Qué hay detrás de la salida de Marco Lavagna del INDEC

Marco Lavagna renunció a su cargo en el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) tras seis años al frente de la gestión, que pasó por el gobierno kirchnerista de Alberto Fernández y el de Javier Milei. De estrechos vínculos con ambos sectores políticos, Lavagna supo reacomodarse en ambas administraciones bajo la premisa de ser un “cuadro técnico”. En sus propias palabras, buscó “avanzar en la mejora estadística” en un organismo que viene de ser intervenido hace menos de 20 años.

Más allá de que la salida genera idas y vueltas por la posibilidad de que finalmente no se lleve a cabo el debut del nuevo IPC, también lo hace su estadía al frente del INDEC durante dos gestiones antitéticas como lo fueron la del Frente de Todos y La Libertad Avanza. Sin embargo, su ratificación al frente del organismo intentaba mostrar que, después de tantos años, el instituto estadístico no iba a depender de los hilos de la política, sino que finalmente encontraría su autarquía. Pero no pasó.

A solo ocho días de la salida del nuevo IPC, Lavagna dio un paso al costado de la gestión, marcando la renuncia número 224 del Gobierno mileísta. El gran problema fue, como lo anticipó Ámbito, que no hay consenso suficiente para que la medición en base a la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) realizada entre 2017 y 2018 se publique el próximo 10 de febrero cuando se conocerá el dato de inflación de enero 2026.

Ambito.com