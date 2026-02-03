La Libertad Avanza domina en el segmento juvenil y lidera la intención de voto masculina de cara a 2027.

Una nueva encuesta de Opinaia de cara a las elecciones presidenciales de 2027 confirma que La Libertad Avanza, el espacio liderado por el presidente Javier Milei, mantiene un liderazgo sólido y transversal, con especial fortaleza entre los jóvenes y hombres.

En la segmentación por género, La Libertad Avanza se posiciona como la fuerza más votada en ambos casos, aunque el oficialismo libertario alcanza el 47% de intención de voto entre los hombres, mientras que entre las mujeres obtiene el 39%. La diferencia marca una brecha de ocho puntos porcentuales a favor del electorado masculino, aunque sin alterar el dato central de que Milei lidera cómodamente en los dos universos.

El peronismo kirchnerista aparece en segundo lugar en ambos géneros, con un 21% entre los hombres y un 17% entre las mujeres, sin lograr disputar el primer puesto. En tanto, el Frente de Izquierda muestra un comportamiento inverso al del oficialismo, con un apoyo significativamente mayor entre las mujeres, donde alcanza el 10%, frente a apenas el 4% entre los hombres.

Otro dato relevante del corte por género es el peso del segmento indeciso. La opción “No lo tengo definido” se consolida como la segunda respuesta más frecuente, especialmente entre las mujeres, donde llega al 29%, frente al 24% entre los hombres. Provincias Unidas, por su parte, registra un 5% en ambos géneros, sin diferencias apreciables.

En términos generales, el partido del presidente Javier Milei no solo lidera a nivel nacional con el 42%, sino que le saca una diferencia de 23 puntos a peronismo kirchnerista.

Diferencias por edad

El análisis por franjas etarias refuerza aún más el liderazgo libertario. La Libertad Avanza alcanza su pico máximo de intención de voto entre los jóvenes de 16 a 25 años, con un contundente 52%, el porcentaje más alto registrado en toda la encuesta. Este dato confirma el dominio del oficialismo en el electorado más joven y su fuerte identificación con ese segmento.

En la franja de 26 a 35 años, La Libertad Avanza obtiene el 39%, manteniéndose como la principal fuerza, mientras que entre los votantes de 36 a 50 años el apoyo vuelve a crecer hasta el 42%. En el grupo de 51 a 60 años, el oficialismo registra su valor más bajo, con el 33%, aunque conserva el primer lugar compartido con el nivel de indecisos. Entre los mayores de 60 años, el espacio libertario vuelve a subir y alcanza el 42%.

El segmento “No lo tengo definido” adquiere un peso creciente con el aumento de la edad. Representa el 21% entre los jóvenes de 16 a 25 años, sube al 26% en las franjas de 26 a 35 y de 36 a 50, y llega al 33% tanto entre los votantes de 51 a 60 como entre los mayores de 60.

El peronismo kirchnerista presenta sus mejores registros en los grupos de 26 a 35 años y en los mayores de 60, con un 22% en ambos casos. En los demás tramos etarios, sus porcentajes oscilan entre el 14% y el 20%, siempre por detrás de La Libertad Avanza.

El Frente de Izquierda logra su mayor nivel de adhesión en el segmento de 26 a 35 años, con un 10%, mientras que su apoyo cae a cero entre los mayores de 60. Provincias Unidas, en tanto, alcanza su punto más alto entre los votantes de 51 a 60 años, con un 9%.

En conjunto, los datos por edad y género muestran la imagen de un oficialismo con una base electoral amplia, pero con un liderazgo especialmente marcado entre los jóvenes y hombres, consolidando a Javier Milei como el principal referente político de cara a 2027.

Derechadiario.com