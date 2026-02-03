Luna López pelea por su vida tras un tiro por la espalda. Hay 3 adolescentes detenidos en el Complejo Esperanza.

La violencia descontrolada volvió a golpear a los vecinos de Córdoba tras un brutal ataque en barrio Yapeyú. Luna Rocío López, de 22 años, lucha por su vida tras recibir un disparo en la espalda que le provocó una lesión medular completa. La joven quedó atrapada en una balacera de más de 20 disparos ejecutada por menores de edad.

El ataque ocurrió el sábado a la madrugada cuando una banda de delincuentes abrió fuego contra la vivienda de la víctima.La Policía detuvo a 3 adolescentes sospechosos, 2 de los cuales ya contaban con un frondoso prontuario de antecedentes penales. La Justicia de Menores los envió al Complejo Esperanza mientras la zona vive horas de máxima tensión.

El pronóstico médico es reservado y la familia teme que Luna no pueda volver a caminar debido a la gravedad de las heridas. El caso expone nuevamente el fracaso del garantismo judicial que permite a menores peligrosos circular armados con total impunidad. La investigación apunta a una venganza personal ejecutada con la frialdad de sicarios profesionales.

Armas de guerra en manos de niños y descontrol

La familia de la víctima tuvo que abandonar su hogar por miedo a nuevas represalias de las bandas territoriales. Los testimonios vecinales confirman la existencia de un “puntero” que entrega armas de guerra a los adolescentes para cometer delitos. Este sujeto se pasea impunemente con ametralladoras por las calles de Yapeyú ante la inacción estatal.

La Policía secuestró celulares que serán peritados para desentramar la red de complicidades detrás del ataque. Sin embargo, la falta de cámaras de seguridad en la zona dificulta la recolección de pruebas visuales directas. El Estado provincial brilla por su ausencia en los territorios dominados por el hampa.

La hipótesis principal sugiere que uno de los menores planeó el ataque tras una disputa por un teléfono celular. La impunidad con la que se mueven estos grupos criminales pone en jaque la seguridad de todos los cordobeses. Los ciudadanos honestos siguen cayendo víctimas de balas disparadas por menores que entran y salen de los institutos.

Bornoroni exige bajar la edad de imputabilidad

El diputado nacional Gabriel Bornoroni reaccionó con firmeza ante el hecho y exigió la urgente aprobación de la Ley Penal Juvenil. El referente libertario señaló que los detenidos en el caso Yapeyú ya tenían más de 15 antecedentes previos acumulados. “El sistema actual es un fracaso absoluto que protege a los victimarios”, sentenció el legislador.

El parlamentario de La Libertad Avanza pidió el acompañamiento unánime para bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. Criticó duramente a los sectores de izquierda y al kirchnerismo por oponerse sistemáticamente a proteger a la gente de bien. “Es hora de que los delincuentes paguen, tengan la edad que tengan”, afirmó Bornoroni.

