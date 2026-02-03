El partido de Milei se posiciona como la fuerza más elegida entre los sectores bajos, medios y altos rumbo a 2027.

La intención de voto de cara a las elecciones de 2027 muestra que La Libertad Avanza se consolida como la principal fuerza política en todos los niveles económicos, y con un dato central: es el espacio más respaldado entre los sectores de menores ingresos, de acuerdo con una reciente una encuesta nacional por estrato socioeconómico.

El relevamiento realizado por Opinaia evidencia que el partido del presidente Javier Milei no solo lidera a nivel general con el 42% y una diferencia de 23 puntos con el peronismo kirchnerista, sino que también encabeza las preferencias entre los sectores más pobres, donde ninguna otra fuerza logra disputarle el primer lugar.

Según los datos, La Libertad Avanza alcanza el 35% de intención de voto en el nivel económico bajo, ubicándose por encima del kirchnerismo encabezado por Cristina y Axel Kicillof, que registra un 18%, y del Frente de Izquierda, que obtiene tan solo un 9%.

Al mismo tiempo, Provincias Unidas suma un 6%, mientras que el segmento de votantes de bajos ingresos que aún no definió su preferencia representa un 32%, un porcentaje elevado pero que no impide que el espacio liderado por Javier Milei se mantenga como la opción más elegida en ese estrato.

El escenario se refuerza en los sectores medios, donde La Libertad Avanza amplía su ventaja y alcanza el 50%, duplicando al peronismo kirchnerista, que se mantiene en un 20%. En ese mismo nivel, el Frente de Izquierda obtiene apenas un 4% y Provincias Unidas otro 4%, mientras que el grupo de indecisos vuelve a ubicarse en el 21%.

En los sectores de mayores ingresos, la tendencia se mantiene. La Libertad Avanza lidera con el 49%, seguida a distancia por el peronismo kirchnerista con el 20%. El Frente de Izquierda alcanza un 6%, Provincias Unidas un 4% y el 21% declara no tener definida su opción. De este modo, el espacio oficialista se posiciona como la única fuerza con predominio transversal en todos los niveles económicos.

Uno de los aspectos más relevantes del relevamiento es que, incluso en el nivel económico bajo, donde tradicionalmente el peronismo solía concentrar mayor adhesión, La Libertad Avanza logra imponerse de manera contundente, marcando una diferencia clara frente al resto de los espacios. Aunque el porcentaje de indecisos es significativo en ese segmento, ninguna otra fuerza política se acerca al caudal de apoyo que obtiene el oficialismo.

La encuesta de Opinaia demuestra que el espacio de Javier Milei no solo lidera la intención de voto general, sino que también se consolida como la fuerza con mayor respaldo entre los sectores de menores recursos, ampliando su base social y reafirmando su centralidad en el escenario político rumbo a 2027.

Derechadario.com