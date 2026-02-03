El animal de invernada trepó casi un 10% en el último remate de la firma Consignaciones Córdoba en la Rural de Jesús María.

Cerró enero y el buen momento de la ganadería argentina se mantiene, gracias a los valores firmes que se están pagando en los remates de hacienda.

Este lunes, en la Rural de Jesús María, Córdoba, el ternero trepó casi un 10% con respecto al precio de la semana anterior.

El animal de invernada de 100 a 150 kilos tuvo un valor de $6.700, sensiblemente superior a los $6.100 de la semana anterior.

En tanto, el novillo de 300 a 350 kilos tuvo un valor de $4.600 el kilo, un 2% superior al de la semana pasada.

Según se informó desde Consignaciones Córdoba, ingresaron 1.089 cabezas (350 Gordos y 739 animales de Invernada).

Todos los valores de la hacienda en la Rural de Jesús María

Derechadiario.com