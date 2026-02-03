Las exportaciones crecieron un 7% y sumaron US$ 10.900 millones. El maíz y la soja lideran el ingreso de divisas.

La Bolsa de Cereales confirmó que la agroindustria aporta el 85% de las divisas que ingresan a la provincia. Los ingresos por ventas al exterior sumaron US$ 10.900 millones durante el año 2025. Esto representa un crecimiento del 7% interanual gracias a la inversión del sector privado.

El maíz lidera la tabla con el 21% de participación y US$ 2.280 millones generados. Le siguen los subproductos de oleaginosas y el poroto de soja en el ranking de ventas. Los cinco productos más exportados concentran el 60% del comercio exterior de la jurisdicción.

La incidencia del campo cordobés supera ampliamente a la media nacional en generación de riqueza. Mientras en el país la agroindustria explica el 60% de las divisas, en Córdoba llega al 85%. La provincia se consolida como el motor productivo ante un Estado que necesita dólares.

Superávit comercial y récord de ventas

Argentina alcanzó el segundo registro más alto de su historia en exportaciones totales. Las ventas externas treparon a US$ 87.080 millones durante el ciclo 2025. La balanza comercial cerró con un superávit de US$ 11.290 millones por segundo año consecutivo.

Los productos primarios fueron los grandes protagonistas con una suba del 21% interanual. Este rubro ingresó US$ 22.150 millones a las arcas del Banco Central. El sector privado respondió con mayor producción y eficiencia operativa para sostener los números macro.

Las manufacturas de origen industrial apenas crecieron un 6% en el mismo período analizado. El complejo agroindustrial en su conjunto aportó el 60% del total de las divisas nacionales. Los datos matan el relato sobre la supuesta competitividad de la industria protegida.

Los mercados que eligen la calidad

China se mantuvo como el principal comprador de la producción cordobesa con el 15% del total. Brasil ocupó el segundo lugar con el 14% y Vietnam completó el podio con el 6%. La demanda internacional ratifica la competitividad de los productores locales en el mundo.

El complejo sojero mostró un desempeño extraordinario con un alza del 22% en volumen exportado. La venta de poroto de soja se disparó un 145% respecto al año anterior. Este boom generó ingresos por US$ 4.900 millones fundamentales para la economía.

El trigo también tuvo un año positivo con un aumento del 37% en el volumen despachado. El girasol y el maní acompañaron la tendencia alcista con fuertes subas en la liquidación de divisas. El campo demuestra que es la única fuente genuina de riqueza para la Nación.

