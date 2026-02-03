“Esa licitación salió a USD 4.000 la tonelada y la última licitación salió USD 1.400”, dijo al comparar el costo con el gasoducto a Río Negro.



Luego de aclarar que en el gobierno de Javier Milei no están “en guerra con nadie”, Luis “Toto” Caputo alimentó la pelea con Techint y expuso que el grupo liderado por Paolo Rocca cobró los tubos del gasoducto Néstor Kirchner con un sobreprecio del 180% en comparación con la última oferta ganadora para el gasoducto a Río Negro.

Al exponer un ejemplo de lo que definió como un “cambio de modelo”, Caputo sostuvo que el gobierno de Alberto Fernández “salió a armar a las apuradas” un gasoducto y que, en esa licitación, Techint cobró 4.000 dólares la tonelada de tubos.

“”Primer error: se lo cargaron a la gente en vez del sector privado. Y esa licitación salió a 4.000 dólares la tonelada de tubos. En la última licitación, en cambio, salió a 1.400 dólares. Fijate la diferencia de modelo. Y lo paga el sector privado”, destacó Caputo en Radio Mitre, en alusión a la oferta ganadora para el gasoducto a Río Negro y que hizo la empresa hindú Welspun por USD 203 millones para 480 kilómetros de ducto y enardeció a Rocca, que había pasado un presupuesto un 40 por ciento por encima de su competidora.

Caputo expuso así que Techint pasó un presupuesto más de 180% superior al de la última licitación donde, a pesar de sucesivas maniobras, del lobby de su ex empleado Horacio Marín y de reformulaciones de su oferta original, Rocca no logró hacerse de una obra estratégica en su rubro ícono.

Un ex funcionario que participó de la construcción del gasoducto Néstor Kirchner, rebautizado Perito Moreno por el gobierno libertario, explicó a LPO durante el gobierno de Alberto, una serie de factores como el Compre Argentino, la Ley de obra pública, el cepo y la obligación de pesificar los dólares, hacían que no se presenten competidores afuera.

“No lo ganó una empresa argentina. Es una cuestión de incentivos. Nosotros trabajamos para los argentinos, y los argentinos quieren mejores productos a mejores precios”, dijo Caputo al contrastar con el gobierno anterior.

En ese sentido, el ministro habló de “un proceso de aprendizaje” y vaticinó que para la próxima licitación de tubos para una obra cinco veces más grande que la recientemente licitada, “seguramente Rocca baje los precios”.

