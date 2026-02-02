La flexibilización aduanera y el crecimiento del e-commerce internacional dispararon las compras en el exterior y marcaron un récord histórico de importaciones, según Financial Times.

El diario Financial Times destacó que la apertura económica impulsada por el gobierno de Javier Milei provocó un cambio profundo en los hábitos de consumo en la Argentina, con un salto récord en la compra de productos importados. La reducción de aranceles y la flexibilización de normas aduaneras facilitaron el ingreso de bienes extranjeros y dispararon el comercio electrónico internacional.

Según datos oficiales citados por el medio británico, las importaciones de bienes de consumo alcanzaron los u$s11,4 mil millones en 2025, el nivel más alto registrado hasta el momento. En ese escenario, plataformas como Amazon, Shein y Temu ganaron protagonismo y se consolidaron como actores centrales del nuevo esquema de consumo, favorecidas por los cambios regulatorios aplicados por la administración libertaria.

Récord de importaciones y expansión del comercio electrónico

El flujo de compras al exterior creció de manera acelerada durante el último año. Financial Times señaló que el volumen de bienes adquiridos por argentinos a través de plataformas internacionales se triplicó en comparación con el año anterior y llegó a u$s955 millones en 2025. Al mismo tiempo, las importaciones de bienes de consumo provenientes de China se duplicaron y alcanzaron los u$s1.900 millones.

La tendencia también se refleja en el impacto cultural del fenómeno. Influencers locales comenzaron a mostrar en redes sociales sus compras en Shein y Temu, mientras que incluso abrió en Buenos Aires una tienda de reventa de productos de Shein, un hecho inédito hasta hace poco tiempo.

Cambios aduaneros y nuevos hábitos de consumo

El proceso de liberalización se profundizó con decisiones clave del Gobierno, como el aumento del tope para envíos por courier de 1.000 a 3.000 dólares en noviembre de 2024 y la exención que permite importar hasta u$s400 anuales sin pagar aranceles. Estas medidas ampliaron el acceso a productos antes limitados, desde computadoras Apple hasta artículos de consumo masivo como los termos Stanley.

El medio británico destacó que Tiendamia ofrece estos termos, símbolo del ritual del mate, a precios hasta 45% más bajos que los de la tienda oficial local. En ese contexto, Santiago García Milán, directivo de la empresa, afirmó a Financial Times: “Las ventas en Argentina aumentaron un 55 % interanual en 2025”.

Impacto en la industria local y tensiones comerciales

El crecimiento de las importaciones también generó efectos en el aparato productivo nacional. La Federación de Industrias Textiles Argentinas advirtió que el sector perdió 16.000 puestos de trabajo, lo que representa el 13% de su fuerza laboral, y reclamó al Congreso medidas para frenar la competencia que considera desleal, en especial de empresas chinas.

Natacha Izquierdo, de la consultora Abeceb, explicó a Financial Times que el nuevo escenario redujo de manera drástica los riesgos asociados a las compras externas: “Solía existir un gran riesgo de que tu pedido del exterior quedara atascado en aduana y nunca llegara. Ahora todo fluye y se observa un gran salto, aunque a partir de una base pequeña”. No obstante, aclaró que el nivel general de importaciones todavía es menor al de otros países de la región.

Amazon, Temu y la disputa con Mercado Libre

La competencia se intensificó con la llegada de Amazon, que en 2024 incorporó envíos gratuitos desde Estados Unidos a la Argentina y luego sumó al país a su aplicación Amazon Bazaar, enfocada en productos de “ultra bajo costo”. Frente a este avance, Mercado Libre presentó una denuncia contra Temu por supuestas prácticas comerciales desleales, un conflicto que ya llegó a la Corte Suprema.

Según el análisis de Financial Times, la combinación de altos costos internos y gravámenes locales dejó a muchos comercios argentinos en desventaja frente a la variedad y los precios que ofrecen las plataformas internacionales, en un contexto de apertura que redefine el mapa del consumo en el país.

Ambito.com