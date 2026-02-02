La UOM y gremios estatales bloquearán las calles el 5 de febrero para defender un sistema arcaico que genera informalidad

El jueves 5 de febrero diversas cúpulas sindicales de Córdoba volverán a castigar a los ciudadanos con una movilización hacia la Casa de Gobierno. Esta medida, encabezada por la Unión Obrera Metalúrgica, pretende frenar la modernización laboral necesaria para terminar con la informalidad actual. Los dirigentes gremiales demuestran su desprecio por el trabajador independiente al priorizar privilegios de casta sobre el bien común de la sociedad.

Al oponerse a las reformas nacionales, estas organizaciones defienden un esquema anacrónico que mantiene a casi el 50% del país en la informalidad total. Es un sistema obsoleto que impide la creación de empleo genuino y condena a millones de argentinos a vivir en una situación de precariedad absoluta. La persistencia en estas estructuras arcaicas solo beneficia a los jerarcas sindicales que viven alejados de la realidad económica de sus representados.

La sociedad cordobesa manifiesta un hartazgo creciente frente a estas maniobras extorsivas que impiden el libre tránsito por las calles de la capital. Cada vez es menor la tolerancia social hacia una actividad sindical que utiliza el caos callejero para presionar a las instituciones de la democracia. Los ciudadanos exigen orden y libertad para trabajar, lejos de las imposiciones de grupos que se comportan de manera mafiosa en toda la vía pública.

Gremios extorsivos que defienden un sistema obsoleto

Un conjunto de 20 sindicatos se reunirá este viernes en la sede de la metalúrgica local para coordinar los detalles de esta manifestación de fuerza. Abel Furlán, secretario general de la UOM, confirmó desde Buenos Aires que esta marcha al Panal será el punto de partida de un plan de lucha contra el progreso productivo. El objetivo real es exigir explicaciones por el apoyo de los legisladores de Córdoba a las leyes que buscan desregular el mercado del trabajo.

Mientras los gremios dicen proteger derechos, la realidad muestra que su gestión solo ha profundizado la falta de oportunidades para todos los jóvenes. La modernización propuesta por el Ejecutivo es la única salida viable frente a un modelo laboral que fracasó rotundamente durante los últimos 40 años. Resulta paradójico que quienes dicen representar a la clase obrera sean los principales obstáculos para que miles de personas consigan un empleo digno.

El conflicto amenaza con extenderse hacia la ciudad de Rosario el 10 de febrero si estos sectores corporativos no cesan su hostilidad contra el cambio. Sin embargo, la voluntad de progreso de la mayoría de los argentinos parece ser un muro infranqueable para estas prácticas sindicales violentas. Córdoba será el escenario de una disputa donde se juega la transición definitiva hacia un país con verdadera libertad y menos interferencia estatal.

Derechadiario.com