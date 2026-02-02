Se trata de una micronación autoproclamada “libertaria” sobre una antigua plataforma militar en el Mar del Norte.

El Principado de Sealand, una micronación autoproclamada sobre una antigua plataforma militar en el Mar del Norte, publicó un artículo dirigido explícitamente al Gobierno de Javier Milei en el que solicitó que la Argentina reconozca formalmente su soberanía.

En el texto, Sealand sostiene que el actual contexto político de la Argentina y el perfil ideológico del Presidente convierten a ese “reconocimiento” en una decisión estratégica de alto impacto y bajo costo político.

Según el artículo, mientras la mayoría de los gobiernos descartarían la posibilidad de reconocer a un micro-Estado de estas características, la Argentina actual “es distinta” y Milei “no es un político convencional”. Desde esa premisa, Sealand afirma que el reconocimiento no debe interpretarse como una extravagancia diplomática, sino como una inversión con retorno ideológico, estratégico y económico.

Menos Estado, más libertad

El texto establece un paralelismo directo entre la filosofía política del Presidente argentino y el origen de Sealand. Milei, señala el artículo, construyó su identidad pública sobre la idea de que la prosperidad surge cuando el Estado reduce su intervención.

Sealand, en tanto, presenta su propia historia como el resultado práctico de ese mismo impulso. A fines de la década del sesenta, Roy Bates, veterano de guerra británico, se trasladó a una plataforma marítima abandonada luego de resistirse a las regulaciones estatales británicas sobre su emisora de radio independiente y declaró ahí la independencia.

Tras distintos episodios de tensión, un tribunal británico determinó que el fuerte se encontraba fuera de la jurisdicción del Reino Unido, lo que permitió la continuidad del proyecto.

A partir de ese antecedente, Sealand afirma haber adoptado un modelo basado en cero impuestos a la renta y a las corporaciones, mínima regulación y apertura a industrias emergentes, una combinación que el artículo vincula directamente con la visión de largo plazo que Milei propone para la Argentina.

El reconocimiento de Sealand

En el plano diplomático, el texto sostiene que el reconocimiento de Sealand por parte de la Argentina no implicaría costos relevantes ni alteraciones en las alianzas estratégicas del país.

En el peor de los escenarios, menciona una incomodidad limitada con el Reino Unido; en el mejor, la apertura de una oportunidad discursiva que podría ser aprovechada por la diplomacia argentina. El artículo plantea que este gesto permitiría a la Argentina incorporar una nueva herramienta retórica y mostrar un estilo de política exterior creativo y coherente con su orientación ideológica.

Uno de los ejes centrales del planteo es el impacto que el reconocimiento podría tener en el reclamo por las Islas Malvinas. El artículo señala que la posición británica se apoya en el principio de autodeterminación, pero que ese criterio no se aplica de manera uniforme cuando Sealand reclama autonomía.

En ese marco, el reconocimiento argentino funcionaría, según el texto, como una forma de exponer una asimetría discursiva sin generar un conflicto directo. Sealand incluso sugiere que podría reconocer la soberanía argentina sobre Malvinas, aportando una legitimidad simbólica externa al reclamo histórico.

En el plano económico, el artículo sostiene que el reconocimiento permitiría habilitar buques con bandera de Sealand a operar cerca de la Argentina como plataformas de innovación flotante, bajo un marco regulatorio liviano. Allí se mencionan sectores como centros de datos marítimos, biotecnología, robótica naval, energía marina y tecnologías offshore, con beneficios indirectos para puertos, astilleros y proveedores locales, sin necesidad de gasto estatal adicional.

Como alternativa inicial, el texto propone que ambas partes avancen al menos con un Memorando de Entendimiento para estudiar el reconocimiento mutuo, con el objetivo de generar impacto público y diplomático. Según el planteo de Sealand, se trataría de un movimiento pequeño pero audaz, capaz de combinar simbolismo, ideología y beneficios concretos para la Argentina.

