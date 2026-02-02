Quinteros pide que se investigue si incurrieron en una extralimitación de sus funciones al bloquear la licitación cercana a 7 millones de dólares.

Tras el freno a la licitación para comprar drones para seguridad por parte del Tribunal de Cuentas, de la polémica sigue escalando.

Ahora, el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, presentó una denuncia penal contra la mayoría opositora del mencionado tribunal por abuso de autoridad.

“Consideramos que estamos ante un claro abuso de autoridad con dos objetivos concretos: obstruir de manera indefinida la adquisición de tecnología de punta, con el impacto negativo que ello tiene para la seguridad pública y ciudadana, y brindar a un jefe político un marco discursivo para instalar una campaña falaz y estigmatizante, utilizando instituciones públicas con fines personales y totalmente ajenos a los que establece la ley”, dijo Quinteros sobre la presentación.

Desde la cartera de Seguridad se informó que la denuncia apunta a establecer si la resolución que impidió concretar la licitación que implicaba una inversión cercana a 7 millones de dólares se ajustó a los límites legales del control preventivo de juridicidad.

El ministerio que dirige Quinteros sostiene que los tribunos que responden al Frente Cívico se extralimitaron en sus funciones y afectaron el principio de división de poderes.

El presidente del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Córdoba, Beltrán Corvalán, justificó el bloqueo de la licitación al advertir que se trata de una licitación “dirigida”, con un único oferente y un monto que supera los 7 millones de dólares, es decir, más de 10 mil millones de pesos.

