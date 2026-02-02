Capacitaciones orientadas al mercado buscan reemplazar asistencialismo por empleo formal.

El Ministerio de Capital Humano presentó oficialmente el Centro de Formación de Capital Humano, una iniciativa orientada a capacitar trabajadores en oficios y habilidades demandadas por el sector privado, con el objetivo de facilitar la inserción laboral y reducir la dependencia de planes sociales.

El anuncio fue difundido mediante un video institucional y respaldado en redes sociales por la ministra Sandra Pettovello, quien remarcó que el programa busca “enseñar lo que el mercado necesita” y ofrecer herramientas concretas para acceder a trabajo genuino. La propuesta se inscribe en la estrategia del Gobierno de avanzar hacia un esquema de empleo formal, con formación práctica y articulación público-privada.

Desde Ministerio de Capital Humano señalaron que las capacitaciones estarán alineadas a la demanda real de las empresas, priorizando perfiles técnicos y oficios con rápida salida laboral. En ese marco, se firmó un convenio con Metrogas para impulsar la formación de nuevos gasistas matriculados a través del curso “Instalando Calor Seguro”. El acuerdo fue rubricado por Pettovello y el director general de la empresa, Sebastián Mazzucchelli, y apunta a fortalecer el empleo calificado y la seguridad en las instalaciones de gas natural.

La capacitación, que Metrogas desarrolla desde hace más de una década, se dictará de manera presencial en el Centro de Formación Laboral en Oficios reacondicionado por el Ministerio en el antiguo Instituto Garrigós, en el barrio porteño de La Paternal. Tendrá una duración de cuatro semanas y contará con cinco módulos obligatorios y uno optativo, con contenidos técnicos, normativos y de buenas prácticas profesionales.

Al finalizar el curso, los participantes podrán iniciar el trámite para obtener la matrícula de gasista de segunda y/o tercera categoría, requisito clave para desempeñarse bajo estándares de seguridad. Para completar la matriculación, deberán concurrir a los centros de formación profesional municipales o de la Ciudad de Buenos Aires.

Según datos oficiales, el programa alcanzó a más de 8.400 estudiantes de 264 establecimientos educativos, con la participación de casi 300 voluntarios. En la edición 2024, el 85,6% de los asistentes consideró que la capacitación representó una salida laboral concreta, mientras que el 89% desconocía la posibilidad de matricularse con el título secundario.

Desde el Gobierno destacan que este tipo de iniciativas refuerzan un cambio de paradigma: pasar de la asistencia permanente a la capacitación productiva, con el sector privado como aliado estratégico.

