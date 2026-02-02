Sería su primer viaje a Estados Unidos en 2026 y marcaría un nuevo gesto de alineamiento estratégico.

El presidente Javier Milei fue invitado a participar de la Gala Prosperidad Hispana, que se realizará el próximo 10 de febrero en Mar-a-Lago, el exclusivo complejo ubicado en Florida y propiedad del expresidente estadounidense Donald Trump. De concretarse, sería el primer viaje oficial de Milei a Estados Unidos en 2026.

Según trascendió desde Washington, los organizadores del evento dan por sentada la presencia del mandatario argentino y aguardan que pronuncie un discurso en el que ratifique su visión del mundo, su programa económico y la alianza estratégica que mantiene con el liderazgo republicano norteamericano. Sin embargo, hasta el momento, la Casa Rosada no confirmó formalmente la participación presidencial.

La Gala Prosperidad Hispana reúne a referentes políticos, empresariales y financieros de Estados Unidos y América Latina, y se ha consolidado como un espacio de fuerte impronta ideológica, centrado en la defensa del libre mercado, la propiedad privada y los valores occidentales. En ese marco, Milei sería reconocido por su perspectiva económica y su postura crítica frente al estatismo y el intervencionismo.

En caso de viajar a Miami, el Presidente también tendría previsto disertar en el Council of the Americas, uno de los foros de debate económico y político más influyentes del continente. Al menos 150 empresarios ya manifestaron su interés en escucharlo, especialmente luego de su exposición en el Foro Económico Mundial de Davos, donde volvió a defender sin concesiones el ideario liberal.

Durante ese discurso, Milei sostuvo que Maquiavelo había muerto como paradigma de la política moderna y cuestionó el falso dilema entre eficiencia y valores éticos. Apoyándose en los desarrollos teóricos del economista español Jesús Huerta de Soto, remarcó que la verdadera eficiencia solo surge del respeto irrestricto a la propiedad privada y a la función empresarial.

La agenda internacional del Presidente no se detendría allí. En marzo, Milei tiene previsto viajar a Nueva York para participar del Argentina Week, un evento de tres días que reunirá a actores centrales del sistema financiero estadounidense. La iniciativa es organizada junto a la Embajada Argentina en EE.UU. y cuenta con el respaldo de bancos y entidades de peso, como J.P. Morgan, Bank of America y la AmCham.

El embajador argentino Alec Oxenford señaló que el objetivo será presentar a la Argentina como un país “invertible”, con oportunidades concretas para el capital privado en sectores estratégicos y de alto potencial de crecimiento.

De mantenerse la agenda prevista, Milei estaría acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo; el canciller Pablo Quirno; y el titular del Banco Central, Santiago Bausili.

El recorrido internacional del mandatario se completaría luego con un viaje a Santiago de Chile para asistir a la asunción de José Antonio Kast, en un nuevo gesto de sintonía con gobiernos y líderes alineados con una agenda de reformas promercado.

Derechadiario.com