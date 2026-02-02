Quiere recambio dirigencial y un proyecto para el 2027.

El expresidente argentino, Mauricio Macri, está listo para regresar a la escena política tras su reciente separación de Juliana Awada. Enfocado en su nuevo rol de “observador” del gobierno de Javier Milei, Macri planea reenfocar sus esfuerzos en la consolidación del Pro y la búsqueda de un candidato propio para las elecciones de 2027. La agenda política de Macri se desarrolla en un contexto que involucra desafíos significativos para el partido y el país.

Después de dejar la Casa Rosada en 2019, Macri se había establecido en un hogar en Acassuso, pero su vida dio un giro tras la separación. Ahora reside en un moderno departamento en Palermo, mientras concilia su tiempo entre la política y su hija Antonia en Villa La Angostura. Se espera que regrese a la capital en febrero para comenzar una serie de actividades políticas que marcarán el inicio de un año convulso.

El expresidente ha manifestado a su círculo cercano su deseo de colaborar con nuevos dirigentes y contribuir a la formulación de un plan que “agregue valor” a la discusión política del país. A pesar de no haber mantenido contacto directo con Milei, se encuentra en una posición de observación más que de crítica reactiva. Macri considera que el Pro necesita urgentemente un postulante que represente sus ideales.

En su nuevo papel, Macri se prepara para recorrer distintas provincias, comenzando por Chubut, donde el gobernador Ignacio Torres, un aliado, lo espera. Este viaje será crucial para evaluar la situación política y las necesidades de los intendentes locales, que han solicitado su apoyo frecuente en los últimos meses.

El expresidente ha sido claro en su postura: el Pro debe consolidar su espacio y prepararse para las elecciones de 2027 con candidatos fuertes. No necesariamente un outsider, pero sí alguien que encarne el espíritu del partido fundado por él en 2003. Asimismo, espera que el partido pueda encontrar un equilibrio entre la colaboración y la oposición, evitando un enfrentamiento directo con el actual gobierno.

La relación con Milei ha sido tensa, especialmente después de que se realizara un cambio en el gabinete que dejó a Macri con una sensación de “ninguneo”. Su descontento no solo se limita a su interacción con el presidente, sino también a la falta de políticas acordadas para enfrentar los desafíos del país.

No obstante, Macri ha decidido que su enfoque no será crítico ni destructivo. En lugar de eso, se ha comprometido a una observación atenta, analizando cómo actúa el gobierno y buscando oportunidades para influir positivamente en la dirección política del país. Su primera actuación de 2026 fue respaldar la solicitud de los gobernadores patagónicos para declarar una emergencia ígnea, mostrando que su voz todavía tiene peso.

Con María Eugenia Vidal al mando de la Fundación Pensar, se prevé un esfuerzo renovado por generar ideas y propuestas para liderar en el ámbito político argentino. Esta iniciativa forma parte de su visión de mentoría política, donde la nueva generación jugará un papel clave. Así, Macri busca equilibrar su vida personal con un renacer político que, aunque marcado por la separación, está lleno de nuevas oportunidades y desafíos por delante.

