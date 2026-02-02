La asamblea se realizará este domingo en el Cine Teatro Sporting bajo estrictas normas de seguridad y acceso de personal

La ciudad de Laboulaye se prepara para recibir a las autoridades provinciales este domingo 1° a las 16:00 en un acto institucional de gran relevancia. El Cine Teatro Sporting oficiará como recinto parlamentario provisorio para dar inicio formal al 148° periodo de sesiones ordinarias de Córdoba. Para esta ocasión especial se coordinó el traslado de personal de maestranza y mozos con el fin de garantizar el funcionamiento operativo de la asamblea.

El gobernador Martín Llaryora brindará su discurso inaugural frente a los miembros de la Unicameral en un contexto político cargado de expectativas. La Dirección de Protocolo estableció que cada uno de los 70 legisladores podrá ingresar al recinto acompañado por un solo asesor de confianza. Esta restricción de espacio impide la presencia de la totalidad de los 1.048 asistentes que figuran en el registro oficial de noviembre pasado.

Los parlamentarios deberán utilizar tarjetas identificatorias en sus vehículos para acceder a los sectores de estacionamiento reservados en la vía pública. Se prohibió el ingreso de fotógrafos personales y secretarios privados con el objetivo de optimizar la capacidad limitada del teatro seleccionado. La cobertura mediática y la generación de contenidos digitales quedarán exclusivamente a cargo de las dependencias oficiales de comunicación del Gobierno.

Protocolo riguroso e invitados destacados confirmados

Entre los asistentes confirmados figuran referentes nacionales de la oposición como Luis Juez y Gabriel Bornoroni, quienes ocuparán lugares destacados. La Unión Cívica Radical solicitó formalmente un espacio en los palcos para que el exdiputado Rodrigo de Loredo pueda presenciar toda la ceremonia. Los intendentes de las ciudades de Río Cuarto, San Francisco y Villa María también cuentan con ubicaciones reservadas en los sectores principales.

Algunos parlamentarios expresaron críticas moderadas debido a las limitaciones logísticas que impiden el despliegue de sus equipos de prensa habituales. Un sector de la oposición recordó que en la apertura anterior realizada en Deán Funes existieron diferencias en el modo de traslado de los bloques. A pesar de estas observaciones individuales, el oficialismo confirmó que sus representantes viajarán cumpliendo estrictamente con las normas de capacidad.

El Ministerio de Comunicación entregará todo el material audiovisual a los medios de prensa una vez que finalice la jornada institucional prevista. Se dispuso un operativo de seguridad integral en los accesos a la localidad para organizar el flujo vehicular de los visitantes y funcionarios. Esta descentralización legislativa busca acercar las instituciones públicas al interior provincial mediante sesiones celebradas fuera de la capital cordobesa.

