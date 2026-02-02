Una encuesta de Opinaia muestra al oficialismo como la principal fuerza electoral en todos los segmentos de la sociedad

Una nueva encuesta nacional de cara a las elecciones presidenciales de 2027 muestra un escenario ampliamente favorable para el presidente Javier Milei y confirma que el oficialismo libertario se mantiene como la principal fuerza política del país, con una ventaja contundente sobre el peronismo kirchnerista de extrema izquierda.

El relevamiento, realizado por la consultora Opinaia, refleja que La Libertad Avanza no solo lidera la intención de voto, sino que lo hace con una diferencia de más de veinte puntos porcentuales respecto de su principal adversario.

El estudio fue realizado entre el 15 y el 19 de enero, sobre una muestra de 1.000 casos a nivel nacional, y presenta un margen de error de +/- 3%. Según los datos, ante la pregunta “En relación a las elecciones a presidente 2027, ¿con cuál de las siguientes posturas te sentís más identificado?”, la opción “La Libertad Avanza de Javier Milei” obtiene el 42% de las respuestas. En segundo lugar aparece “El Peronismo Kirchnerista de Cristina Kirchner y Axel Kicillof”, con apenas el 19%, lo que configura una diferencia de 23 puntos a favor del espacio libertario.

Muy por detrás se ubican el “Frente de Izquierda de Myriam Bregman y Nicolás del Caño”, con el 7%, y “Provincias Unidas de Juan Schiaretti, Martín Llaryora y Maximiliano Pullaro”, con el 4%. El 27% restante corresponde a quienes respondieron que todavía no tienen definida su posición electoral.

Por género

El sondeo también incluye un análisis detallado por segmentos, que permite delinear el perfil del votante promedio del presidente Milei. En la variable de género, La Libertad Avanza muestra una ventaja clara entre los hombres, con un 47% de intención de voto, frente al 39% entre las mujeres. En ambos casos, el espacio liderado por Milei se mantiene como la primera opción.

Por edad

Por edad, el predominio libertario es aún más marcado entre los jóvenes. En el segmento de 16 a 25 años, La Libertad Avanza alcanza el 52% de apoyo, consolidándose como la fuerza ampliamente dominante. El peronismo kirchnerista registra sus mejores números entre los votantes de 26 a 35 años y entre los mayores de 60, con el 22% en ambos grupos, aunque sin acercarse al liderazgo general.

Por nivel económico

El relevamiento también muestra los resultados según el nivel socioeconómico. En los sectores medios, el oficialismo alcanza el 50% de intención de voto, mientras que en los sectores altos llega al 49%, confirmando un fuerte respaldo en ambos estratos. En esos mismos segmentos, el peronismo kirchnerista obtiene el 20%. En los niveles económicos bajos, La Libertad Avanza sigue liderando, siendo el partido político más elegido por los pobres, con un 35%.

Otro dato destacado del estudio es el alto nivel de rechazo que enfrenta el peronismo kirchnerista. Según el trabajo, el 65% de los encuestados afirma que “nunca los votaría”, un indicador que refuerza la dificultad de ese espacio para ampliar su base electoral.

Los datos de la encuesta de Opinaia muestran que el presidente Javier Milei lidera de manera contundente de cara a 2027, con una ventaja amplia, sostenida y transversal en varios segmentos clave del electorado, sin importar la edad, el género o el nivel económico.

Derechadiario.com