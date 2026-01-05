La entrega de Maduro a los Estados Unidos es un acuerdo vinculado al cambio de jefes y al control de las rutas de la droga, el oro y los negocios del petróleo.

“¿Elecciones? Es un poco prematuro para eso”, dijo Rubio en una entrevista con la cadena CBS News, en la que ratificó que a Trump no le interesa negociar con María Corina Machado y Edmundo Gutiérrez, como pidió Javier Milei. Rubio dijo que EEUU está “enfocado en los problemas que había con Nicolás Maduro”. “Nos importa la democracia y todo eso, pero lo primero que nos importa es la seguridad y prosperidad de Estados Unidos”, dijo el secretario de Estado.

China invirtió 60 mil millones de dólares en Venezuela para obtener petróleo barato, algo que ni Rusia ni Estados Unidos iban a permitir. En el caso de Rusia, porque le vende petróleo a China; y en el de Estados Unidos, porque busca evitar que China aumente su productividad gracias a energía barata.

Además, el control del petróleo venezolano es la base para poder atacar a Irán, manteniendo el precio del crudo en torno a los 50 dólares, si así lo decide Estados Unidos.

China llevaba un año comprando petróleo a Venezuela sin usar el dólar como moneda de pago. En 2024, el 84% de las exportaciones petrolíferas de Venezuela fueron a China.

Por eso, en esta negociación el chavismo quedó intacto y dejó en ridículo a Karina Machado y al presidente electo de Venezuela, Edmundo González. El control de Venezuela lo manejará Estados Unidos a través de su “virrey”, Marco Rubio.

La estructura del narcotráfico seguirá intacta: se apoderará del petróleo y tratará de no mantener los contratos con China e Irán.

Lo demás será un gobierno títere.

POR QUE EL GOBIERNO DE EEUU DECIDIO NEGOCIAR CON DELCY RODRIGUEZ?

1.- La estructura de poder en Venezuela cambió desde el sábado 3 de enero de 2026. Antes de esa fecha, el poder estaba dividido en cuatro grandes polos: A.- Nicolás Maduro (junto a Cilia Flores) B.- Diosdado Cabello C.- Vladimir Padrino López D.- Delcy y Jorge Rodríguez

2.- A partir del domingo 4 de enero de 2026, la estructura de poder se redujo a tres polos: A.- Delcy y Jorge Rodríguez B.- Diosdado Cabello C.- Vladimir Padrino López

3.- El hijo de Maduro, Nicolás Maduro Guerra, al igual que los hijos y sobrinos de Cilia, están haciendo grandes esfuerzos para intentar conformar un polo de poder (para evitar ser arrasados como ocurrió con Tareck El Aissami) pero les va a costar mucho trabajo conseguirlo ahora que sus padres están presos en EEUU.

4.- Para lograr la TRANSICION HACIA LA DEMOCRACIA, el gobierno de EEUU (Donald Trump y Marco Rubio) entiende que es necesario llevar a cabo un proceso de negociación con uno de los factores de poder en Venezuela. Negociar con una de las tres facciones no es una tarea agradable, pero es inevitable.

5.- EEUU intentó organizar la transición con Vladimir Padrino López. En más de una ocasión, los enviados especiales de Donald Trump (tanto en el primer mandato como en el segundo) le ofrecieron a Padrino un acuerdo para que él se hiciera cargo del gobierno tan pronto como Maduro saliera del poder.

6.- Los enviados de Trump le ofrecieron a Padrino un acuerdo similar al que se le ofreció al general Augusto Pinochet en Chile. Pero Padrino López nunca cumplió. Todo lo contrario: se aferró al poder y traicionó los acuerdos que había suscrito junto con Maikel Moreno y otras importantes figuras del oficialismo.

7.- El ex ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, a través de su principal testaferro, Samark López Bello, intentó acercarse al gobierno de EEUU para liderar la transición tan pronto de produjera la salida de Maduro. López conversó con figuras de la oposición para que lo ayudaran a conseguir el beneplácito de EEUU. Pero el gobierno norteamericano no aceptó. El Aissami estaba demasiado comprometido con los iraníes y con Hezbolá. Maduro se enteró de la jugada de El Aissami. El resto es historia.

8.- Durante el interinato de Juan Guaidó, la administración de Donald Trump tenía listo el plan para acabar con Maduro. Pero en aquel momento, la situación era más o menos parecida a la situación actual: Guaidó no tenía control ni poder sobre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y EEUU no había logrado convencer a ninguno de los polos de poder dentro del oficialismo para que aceptaran liderar la transición.

9.- En enero de 2026, la situación cambió: EEUU aceptó a finales de 2025 el plan que le presentaron los hermanos Rodríguez (con la intermediación del Reino de Catar) para ellos liderar la transición. El plan era sencillo: EEUU saca a Maduro y Delcy Rodríguez se hace cargo del Palacio de Miraflores. Su hermano Jorge, en la presidencia de la Asamblea Nacional, será el Plan B. Si algo le pasa a Delcy, Jorge estará listo para hacerse cargo (así lo establece la línea de sucesión en la CRBV).

10.- Al sacar a Maduro del tablero, el presidente Donald Trump tenía sólo 3 opciones: A.- Entenderse con Padrino López (descartado, no es confiable, y ya había traicionado un acuerdo). B.- Entenderse con D. Cabello (Descartado) C.- Entenderse con los hermanos Rodríguez.

11.- Trump y Marco Rubio decidieron jugársela con los hermanos Rodríguez. Delcy asumirá la presidencia como encargada, mientras su hermano Jorge (la verdadera mente maestra detrás del acuerdo) estará como caimán en boca de caño, a la espera de su oportunidad para ser Jefe de Estado.

12.- A nadie le agrada este tipo de acuerdos. Todo el mundo sabe quién es Delcy Rodríguez, y todo el mundo sabe quién es Jorge Rodríguez. La pregunta es: ¿las otras dos opciones eran mejores?

13.- Lo importante aquí es que Maduro ya no existe. Maduro está preso en EEUU. Y aunque la estructura del régimen dentro de Venezuela, se mantiene intacta (siguen teniendo el control de todo),la dictadura se encuentra herida de muerte y bajo amenaza. Ahora saben que Donald Trump está hablando en serio y que así como mandó a buscar a Maduro mañana puede mandar a buscar a otro.

14.- Hay una negociación, es cierto. Pero el régimen (Delcy) está negociando en situación de minusvalía (aunque sus discursos intenten mostrar lo contrario), mientras Trump negocia bajo una posición de fuerza.

15.- Delcy no la tiene facil: por un lado tiene a Trump, que la va a presionar para que cumpla lo acordado. Y por el otro lado tiene a Diosdado y a Padrino, que la miran de reojo, con desprecio y con desconfianza, porque saben que así como ella y su hermano entregaron a Maduro (porque fueron ello quienes lo entregaron), mañana también podrían entrergar a cualquiera de los dos (Padrino o Diosdado) para mantenerse en el poder.

16.- Esta película no ha terminado. Lo que vimos el sábado 3 de enero apenas fueron los trailers. La verdadera película está por comenzar.

