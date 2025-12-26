Según un relevamiento de CAME, el consumo en los comercios minoristas pymes mostró una leve recuperación frente a 2024.

Las ventas navideñas en los comercios minoristas pymes registraron este año una suba interanual del 1,3%, de acuerdo con un informe difundido por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). El dato reflejó una mejora moderada en relación con la campaña de 2024, en un escenario marcado por la prudencia de los consumidores y una fuerte dependencia del financiamiento.

Desde la entidad señalaron que la campaña estuvo atravesada por “una alta implementación de acciones comerciales”, ya que el 89,3% de los comercios relevados recurrió a promociones, descuentos, cuotas sin interés y acuerdos bancarios para sostener el nivel de ventas.

El relevamiento mostró percepciones dispares entre los comerciantes. El 32,7% indicó que las ventas fueron “mejor o mucho mejor de lo esperado”, mientras que un 21,4% afirmó que el desempeño resultó “peor o mucho peor”. En tanto, el 45,9% consideró que los resultados estuvieron en línea con las expectativas previas, lo que evidenció un escenario heterogéneo dentro del sector pyme.

CAME también destacó un contexto de mayor previsibilidad en los precios, aunque con una demanda concentrada en productos de menor valor relativo y en ofertas puntuales. “Las ventas se apoyaron principalmente en la financiación extendida y en promociones específicas”, explicaron desde la entidad, al tiempo que señalaron que, en algunas provincias, el pago de bonos extraordinarios ayudó a amortiguar parcialmente la debilidad de los ingresos corrientes.

En cuanto al gasto por operación, el ticket promedio durante la campaña navideña fue de $36.266. El rubro con mayor desembolso fue Calzado y marroquinería, con un promedio de $60.041, mientras que el menor se registró en Librerías, con $34.484. La dispersión entre sectores reflejó diferencias en las prioridades de consumo y en la capacidad de gasto de los clientes.

Respecto al impacto de la Navidad en el balance mensual, el 40,9% de los comerciantes consideró que las ventas “sumaron, pero no cambiaron el panorama”. Un 31,1% señaló que tuvieron un efecto moderado, mientras que el 21,9% afirmó que fueron claves para impulsar el mes. El 6,1% restante indicó que la campaña no tuvo incidencia significativa en sus ventas.

El análisis por rubros mostró resultados contrastantes. Perfumería encabezó las subas con un crecimiento del 27,8%, seguida por Calzado y marroquinería, con un aumento del 3,3%, e Indumentaria, con una mejora del 1,3%. En cambio, Librerías registró una caída del 1,4%, Equipos de audio y video, celulares y accesorios retrocedió un 4%, y Juguetería mostró una baja del 6,6%.

