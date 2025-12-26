Los billetes en circulación bajaron con fuerza. Las billeteras virtuales y el creciente peso de las tarjetas de crédito son algunos de los factores que explican este fenómeno.

La cantidad de billetes en circulación cayó a su nivel más bajo en casi cinco años. Esto refleja el significativo retroceso en el uso de efectivo.

Según datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), a mediados de diciembre, los billetes en circulación bajaron a 6.752,5 millones de unidades. Estos son niveles que no se observaban desde mediados de 2021 y representan 43% menos respecto del récord de julio de 2024, cuando circulaban 11.859,2 millones de billetes.

Asimismo, en septiembre, el Central registró 48,4 millones de extracciones de cajeros automáticos en todo el país, lo que significa menos de la mitad de los picos superiores a 118 millones de extracciones que se registraron en los diciembres de 2019 y 2021.

El circulante se mantiene en torno a 6,2% del PBI, el nivel más bajo de los últimos años, según el último Informe de Inclusión Financiera del Banco Central publicado a fines de octubre pero correspondiente al primer semestre de este año. Como parámetro, hace no más de tres años los bancos llegaron a tener que recargar cajeros hasta tres veces por día.

Los motivos detrás del bajo uso de efectivo

La menor necesidad de efectivo se debe principalmente a la irrupción y avance de los pagos digitales, que siguen desplazando al dinero físico como medio preferido, especialmente entre las nuevas generaciones. Según los informes de pagos minoristas del BCRA, predominan las transferencias inmediatas ‘push’ y los pagos con transferencia interoperables.

Además, la decisión de emitir billetes $10.000 y $20.000 para reemplazar a los de denominaciones bajas fue otro factor que redujo la cantidad de extracciones. También incide el bajo dinamismo de la actividad económica, que provoca menor demanda de dinero.

