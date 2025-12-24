El mes pasado, los argentinos que pudieron viajar al extranjero fueron un 15% más que en 2024. A su vez, cayeron en un 2,7% la llegada de turistas al país.

El déficit de la balanza turística volvió a profundizarse. En noviembre, la cantidad de argentinos que viajaron al exterior creció un 15,3% interanual, mientras que la llegada de turistas extranjeros al país cayó un 2,7% en la misma comparación. Así lo informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Los residentes viajaron mayormente a Brasil y Chile, mientras que Uruguay, el resto de América, Europa y EEUU y Canadá aparecen como destinos secundarios pero significativos. El 47% salió del país por vía aérea, en tanto que el 35,3% lo hizo a través de la frontera terrestre y el 11,9% por vía marítima.

Paralelamente, el ingreso de turistas provino centralmente desde Brasil y Europa, y en segundo lugar desde Uruguay, Chile y el resto de América. Las llegadas se concentraron principalmente por vía aérea (52,9%) y vía terrestre (35,3%), según datos del INDEC.

En noviembre, se registró un saldo negativo de 476,2 mil visitantes internacionales por todas las vías de acceso al país. Este resultado se explicó por los saldos negativos de 272,4 mil turistas y 203,7 mil excursionistas.

Noviembre con un feriado “súper XL”

El mes pasado fue el primero posterior a la contienda electoral que dio como ganador, en las elecciones de medio término, a La Libertad Avanza. Además, incluyó el feriado por el Día de la Soberanía, que se extendió por cuatro días.

En lo que respecta al turismo interno, cabe destacar que hubo un aumento del 21% en la cantidad de turistas que viajaron por la Argentina, con un crecimiento del 34% en el gasto frente al mismo período del año pasado, según informó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Durante esos cuatro días se desplazaron 1.694.000 turistas, con una estadía promedio de 2,3 noches, un 15% superior a la de 2024, alentados por la combinación de clima templado, una agenda nacional muy activa y el formato de feriado largo, que amplió las posibilidades de viaje. Cabe recordar que el feriado del año pasado fue de solo tres días.

