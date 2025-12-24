El ministro del Interior se refirió al debate que vendrá en el Senado.

El ministro de Interior, Diego Santilli, habló este martes respecto al debate en el Congreso sobre el proyecto de Presupuesto 2026. “El Presupuesto es una Ley Bases en ejecución y gestión diaria. Así que si sale como está, está muy bien, es un gran paso”, afirmó.

El ministro destacó que la Cámara de Diputados ya ha otorgado media sanción a la iniciativa, lo que refleja un trabajo conjunto con gobernadores y figuras clave como Martín Menem y Patricia Bullrich. “El Presupuesto tiene un 85% de partidas destinadas a jubilaciones, asignaciones universales por hijo (AUH), salud, educación y discapacidad, lo que muestra que los temas centrales están cubiertos”, advirtió Santilli, indicando que hay un margen de maniobra limitado para equilibrar las cuentas.

En relación al capítulo 11 del presupuesto, que no obtuvo suficientes votos para su aprobación, Santilli lo minimizó al calificarlo como “excesos sobre la norma”. Este capítulo incluía propuestas controversiales, como la derogación de leyes de financiamiento universitario y la modificación de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, el ministro afirmó que estos aspectos ya están incluidos en el presupuesto general.

Mientras tanto, el Senado ha comenzado a analizar el Presupuesto tal como llegó desde Diputados y está buscando alternativas para revertir los cambios impuestos por la oposición. La situación es crucial, ya que el oficialismo festejó el dictamen en la Cámara Baja y ahora se prepara para la sesión del 26 de diciembre, donde se espera votar tanto el Presupuesto como el proyecto de inocencia fiscal.

Santilli también comentó sobre los aumentos proyectados en sectores críticos como educación y salud, garantizando que estarán por encima de la inflación. Según él, estos incrementos son fundamentales para mejorar el bienestar social y económico del país.

Con el horizonte de la aprobación del Presupuesto 2026 a la vista, la expectativa en el oficialismo es alta. La conclusión de este proceso no solo marcará el rumbo económico para el próximo año, sino que también será un indicador del nivel de consenso político que se puede alcanzar en un contexto de tensiones y divisiones dentro del Congreso.

