En un gesto institucional, el Gobierno y la Iglesia resaltaron valores compartidos en el marco de la Navidad.

En el marco de las celebraciones de Navidad, el presidente Javier Milei intercambió cartas con autoridades de la Iglesia Católica en la Argentina, en un gesto institucional que apuntó a reforzar valores de convivencia, paz social y bien común, en un año marcado por profundas transformaciones económicas y políticas.

El intercambio epistolar se produjo con la Conferencia Episcopal Argentina, y tuvo un tono formal y respetuoso, lejos de cualquier confrontación. Desde ambas partes se destacó la importancia de la Navidad como una oportunidad para reflexionar sobre la situación del país y el rol de las instituciones en la construcción de una sociedad más ordenada y solidaria.

En su mensaje, el Presidente expresó deseos de paz y bienestar para todos los argentinos, y subrayó la necesidad de fortalecer el compromiso individual y colectivo con el bien común. En línea con su visión de gobierno, Milei puso el acento en la responsabilidad personal, el respeto por la ley y la reconstrucción moral e institucional del país, elementos que considera indispensables para salir de décadas de decadencia.

Desde la Iglesia, los obispos emitieron un mensaje centrado en la concordia social y el diálogo, remarcando la importancia de atender las necesidades de los sectores más vulnerables y de promover la paz en un contexto de tensiones económicas. El texto también hizo referencia al valor del entendimiento entre los distintos actores sociales y políticos, sin ingresar en definiciones partidarias ni cuestionamientos al rumbo del Gobierno.

El gesto adquiere relevancia en un año en el que la administración de Milei avanzó con reformas estructurales profundas, muchas de ellas resistidas por sectores que durante años se beneficiaron del statu quo. En ese escenario, el intercambio de mensajes con la Iglesia se inscribe en una lógica de respeto institucional y reconocimiento del rol que cada actor cumple en la vida pública, sin que ello implique renunciar a las convicciones propias.

Desde la Casa Rosada remarcan que el diálogo con distintas instituciones forma parte de una estrategia de normalización del vínculo entre el Estado y la sociedad civil, luego de años en los que la política utilizó esos espacios con fines partidarios. La verdadera paz social no se decreta, sino que se construye sobre reglas claras, estabilidad económica y un Estado que deje de asfixiar a quienes producen y trabajan.

Derechadiario.com