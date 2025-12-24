Violentos manifestantes vinculados a organizaciones sociales peronistas prendieron fuego un árbol de Navidad en Lanús

Por segundo día consecutivo, un municipio del conurbano bonaerense gobernado por un dirigente de La Cámpora se convirtió en escenario de una protesta cargada de tensión y atravesada por internas políticas del kirchnerismo.

Este martes, la situación se complicó frente a la Municipalidad de Lanús, cuando manifestantes vinculados a organizaciones sociales cercanas al peronismo prendieron fuego un árbol de Navidad instalado en la puerta del edificio comunal.

El hecho ocurrió cerca del mediodía y quedó registrado en distintos videos. En uno de ellos se escucha a uno de los manifestantes justificar la acción mientras rociaba con un líquido combustible el adorno navideño: “Si no viene Julián, acá no hay Navidad para nadie”, en alusión directa al intendente Julián Álvarez, referente de La Cámpora y jefe comunal del distrito.

La protesta en Lanús se produjo apenas un día después de los incidentes registrados en Quilmes, donde un grupo identificado con el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), organización fundada por el comunista Juan Grabois, protagonizó disturbios que incluyeron la quema de neumáticos, enfrentamientos con la Policía y personas detenidas.

Aquella jornada derivó además en un fuerte cruce público entre Grabois y la ex intendenta quilmeña, la kirchneristas Mayra Mendoza, también dirigente de La Cámpora.

En el caso de Lanús, la movilización tuvo lugar frente a la sede municipal y estuvo encabezada por militantes del Movimiento Evita, agrupación piquetera que, dentro de la interna del peronismo, mantiene un alineamiento con el gobernador bonaerense Axel Kicillof. También se registró la presencia de militantes que responden a organizaciones cercanas a Grabois y al Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST).

Desde el gobierno municipal relativizaron el carácter del reclamo y afirmaron que no se trató de una protesta vecinal genuina, sino de “un piquete con intencionalidad política y no un reclamo genuino de vecinos y vecinas de Lanús”. En la misma línea, dirigentes locales señalaron que “le están haciendo un piquete a Julián Álvarez”.

Las sospechas sobre el trasfondo político de la manifestación se reforzaron, según la mirada de La Cámpora, al identificar entre los manifestantes a un puntero vinculado a Agustín Balladares, llamado Silvio Denis Guzmán, conocido como “Tinino”, junto a unas 30 personas que intentaron ingresar por la fuerza al edificio municipal.

La referencia a lo ocurrido en el distrito gobernado por Mayra Mendoza alimentó aún más las suspicacias sobre una posible ofensiva política contra municipios administrados por La Cámpora. En Quilmes, la violenta protesta se desató tras la aprobación de una ordenanza para implementar el estacionamiento medido y estuvo protagonizada por “trapitos” respaldados por organizaciones cercanas a Grabois.

Ese episodio derivó en un cruce directo entre Mendoza y el dirigente comunista. En un audio que la ex intendenta compartió en un grupo interno de WhatsApp, se la escucha cuestionar con dureza a Grabois: “Fomentás la violencia. ¿Quién te creés que sos?”

