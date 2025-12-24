El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) ya supera los USD 25.000 millones aprobados y confirma el regreso de la Argentina al mapa del capital internacional.

El Gobierno nacional anunció la aprobación de un nuevo proyecto minero que se incorporará al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), uno de los ejes centrales de la política económica impulsada por la administración de Javier Milei. Se trata del proyecto Gualcamayo, un desarrollo de minería de oro y plata en la provincia de San Juan, que demandará una inversión total de USD 665 millones y generará 1.700 puestos de trabajo directos.

La confirmación fue realizada por el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, a través de su cuenta oficial en la red social X. “Importante: nuevo RIGI aprobado. El Comité Evaluador RIGI aprobó el proyecto Gualcamayo, un desarrollo de minería de oro y plata en la provincia de San Juan con una inversión total de USD 665 millones”, escribió el titular del Palacio de Hacienda.

Caputo explicó además que la iniciativa permitirá extender la vida útil de una mina que se encuentra en etapa de agotamiento, mediante el desarrollo de un “tipo distinto de mineralización”. Según detalló, el proyecto empleará a 1.700 personas en forma directa, lo que representa un impacto significativo tanto en términos productivos como laborales para la región.

Con esta incorporación, ya son diez los proyectos aprobados bajo el RIGI, con una inversión total que supera los USD 25.000 millones. La cifra refleja el cambio de rumbo económico promovido por el Gobierno libertario, que busca dejar atrás años de intervencionismo, cepos y desconfianza hacia la inversión privada, especialmente en sectores estratégicos como la minería y la energía.

El anuncio se suma a otras iniciativas de magnitud histórica. A mediados de diciembre, Caputo confirmó que las compañías internacionales BHP y Lundin Mining solicitaron su ingreso al RIGI para desarrollar el proyecto minero Vicuña, también ubicado en San Juan. En este caso, el desembolso mínimo previsto asciende a USD 2.000 millones durante los primeros dos años.

“BHP y Lundin Mining acaban de aplicar al RIGI para su proyecto Vicuña. Vicuña es un gigantesco proyecto de cobre, oro y plata en la provincia de San Juan, potencialmente la inversión extranjera directa minera más grande de la historia de nuestro país, para el desarrollo y construcción de los depósitos Josemaría y Filo del Sol”, afirmó Caputo.

Este proyecto fue presentado bajo la modalidad de Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo (PEELP), que otorga beneficios por 40 años —diez más que el régimen estándar— e incluye facilidades como la repatriación de utilidades y exenciones en derechos de exportación en plazos más reducidos.

En paralelo, el Gobierno analiza la posibilidad de extender por un año adicional el período de inscripción al RIGI, ante el marcado interés del sector privado. El plazo actual vence en julio de 2026, aunque la normativa permite una prórroga única de hasta un año.

Daniel González, secretario de Coordinación de Energía y Minería, indicó que ya se presentaron más de 27 proyectos bajo el régimen, principalmente en los sectores de energía y minería. “Mi recomendación personal será prolongarlo, porque refleja el modelo económico al que aspiramos: sin retenciones, con impuestos más bajos y procedimientos ágiles”, señaló durante un evento sectorial.

El atractivo del RIGI radica en medidas concretas orientadas a mejorar la competitividad: reducción del Impuesto a las Ganancias del 35% al 25%, eliminación de derechos de exportación, posibilidad de computar el IVA durante la etapa previa al inicio de actividades y acceso a arbitraje internacional en caso de disputas legales.

Entre los diez proyectos ya aprobados se destacan inversiones en energía, minería, siderurgia e infraestructura, como el parque solar “El Quemado” de YPF en Mendoza (USD 211 millones), el oleoducto Vaca Muerta Sur con una inversión inicial de USD 2.486 millones, el proyecto de GNL en Río Negro por USD 2.900 millones y la expansión del proyecto Rincón de Litio de Rio Tinto en Salta por USD 2.724 millones.

