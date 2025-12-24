Argentina renovó dos memorándums que refuerzan su liderazgo en usos pacíficos de la energía nuclear junto al OIEA

El Secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Napoli, participó de la firma de dos Memorándums de Entendimiento entre la República Argentina y el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). El acto fue encabezado por el canciller Pablo Quirno y el director general del organismo internacional, Rafael Grossi.

Los acuerdos se inscriben en la política de cooperación internacional en materia de usos pacíficos de la energía nuclear. Lo que constituye un ámbito en el que la Argentina cuenta con una trayectoria técnica e institucional ampliamente reconocida.

Tecnología nuclear aplicada a la salud y protección ambiental

Uno de los memorándums renovados corresponde a la iniciativa “Rayos de Esperanza”. Este es un programa orientado a fortalecer las capacidades de los países miembros en el diagnóstico y tratamiento del cáncer mediante técnicas nucleares avanzadas.

Este tipo de cooperación permite mejorar el acceso a tecnologías de alta precisión en el ámbito sanitario, especialmente en tratamientos oncológicos. Asimismo, reafirma el rol de la energía nuclear como una herramienta concreta para políticas de salud basadas en evidencia científica.

El segundo acuerdo, denominado “NUTEC Plásticos”, está destinado a la detección y monitoreo de microplásticos en ecosistemas marinos, con especial foco en el entorno antártico. El programa utiliza técnicas nucleares para analizar la contaminación plástica y evaluar su impacto en ambientes especialmente sensibles.

La participación argentina en esta iniciativa no solo contribuye al cuidado ambiental. Sino que también fortalece su presencia científica y estratégica en la Antártida, una región de creciente relevancia geopolítica y ambiental.

Proyección internacional y potencial exportador

La cooperación con el OIEA abre una ventana estratégica para la exportación de tecnología nuclear argentina. Esto constituye un sector en el que el país cuenta con capacidades propias altamente competitivas.

A lo largo de las últimas décadas, la Argentina desarrolló un entramado científico-tecnológico que le permitió diseñar reactores de investigación. También logró producir radioisótopos para uso médico y exportar soluciones nucleares a distintos países.

En ese marco, los acuerdos renovados refuerzan la visibilidad internacional del know-how argentino. Además de consolidar al país como un proveedor confiable de tecnología nuclear con fines pacíficos, bajo estándares internacionales de seguridad y no proliferación.

Esta posición no solo fortalece la política exterior, sino que también abre oportunidades concretas para la generación de divisas, empleo calificado y encadenamientos productivos de alto valor agregado.

Un activo estratégico para la política exterior argentina

Desde la Cancillería destacaron que la renovación de estos memorándums refleja el compromiso de la Argentina con la cooperación internacional. Así como con la aplicación responsable de tecnologías nucleares en áreas clave como la salud y el ambiente.

El entendimiento con el OIEA se apoya en la sólida reputación del país en materia nuclear. La cual fue construida a lo largo de décadas mediante el desarrollo de capacidades propias, la formación de capital humano y el estricto respeto a los principios de uso pacífico.

