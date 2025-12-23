La presidente del TSJ porteño se refirió a la conformación y el funcionamiento del supremo tribunal.

La titular del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Inés Weinberg, lanzó una fuerte crítica sobre la actual composición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Weinberg sostuvo que “una Corte Suprema de cinco que no tenga dos integrantes mujeres, a mí no me representa”.

La magistrada remarcó que su observación no es solo una cuestión numérica sino de representatividad y diversidad en las decisiones judiciales. “No me hubiera sentido representada por esa Corte Suprema”, afirmó al ser consultada sobre la falta de candidatas mujeres para las vacantes en el máximo tribunal.

Weinberg recordó su larga trayectoria en tribunales internacionales para ilustrar cómo opera la exclusión femenina en las altas instancias judiciales. “En el tribunal para la ex-Yugoslavia eran todos hombres; conmigo podían cubrir dos cupos: el no europeo y el femenino”, explicó, evidenciando las dificultades que enfrentan las mujeres en la Justicia.

La jueza también relató experiencias personales acerca del llamado “techo de cristal”: en varias ocasiones se encontró siendo la única mujer en salas de siete jueces, con especiales dinámicas donde sus pares varones habían deliberado antes de su intervención.

Weinberg defendió la idea de que la perspectiva de género aporta a la jurisprudencia, más allá de la imparcialidad que debe tener siempre el Poder Judicial. “La paridad no es solo números, sino visiones complementarias que hombres y mujeres aportan a la materia jurídica”, subrayó.



Además, la magistrada reflexionó sobre la necesidad de construir mayor solidaridad entre las mujeres que acceden a posiciones de poder. “Si todas fuéramos mucho más solidarias, las mujeres ocuparíamos muchos más espacios”, sostuvo, enfatizando que los cambios institucionales deben ir acompañados de redes de apoyo.

El debate sobre la integración de la Corte Suprema toma especial relevancia en un contexto donde, tras la salida de jueces, el máximo tribunal ha quedado conformado sin representación femenina, algo que ha generado críticas desde distintos sectores políticos y sociales. Véase, por ejemplo, cómo diversas voces reclaman mayor presencia de mujeres en la Justicia como expresión de paridad y pluralismo.

Weinberg concluyó su análisis con una llamada a la reflexión colectiva sobre el rol de las mujeres en los altos tribunales, destacando que la igualdad de género en la Justicia no solo fortalece el sistema, sino que también refleja mejor la composición de la sociedad que deben servir.

