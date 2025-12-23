Según un relevamiento de la Bolsa de Cereales de la provincia, se cosecharán hasta 90 qq/ha en las localidades de Río Cuarto y Arroyito.

En la primera semana de diciembre, el 80% de la superficie de cultivos invernales se encontraba cosechada, con resultados que reafirman el elevado nivel de producción de trigo en la provincia de Córdoba, en línea con la producción nacional esperada, según la Bolsa de Cereales de la provincia.

En el caso del garbanzo, se estiman rindes superiores al promedio histórico; sin embargo, la producción no alcanzaría dicho promedio como consecuencia de la menor superficie sembrada en la presente campaña.

Tras el relevamiento realizado en la primera semana de diciembre, la estimación de producción de trigo asciende a 7,3 MTn, valor que duplicaría al obtenido en la campaña pasada.

Rinde promedio de trigo en Córdoba

El rinde promedio esperado en secano se ubica en 43,9 qq/ha, superando en más de un 70% al promedio histórico provincial.

Incluso el menor rendimiento estimado, que según los reportes sería de 28,0 qq/ha en el departamento Ischilín, se posiciona por encima del histórico.

Por su parte, en los sistemas bajo riego se informaron rendimientos significativamente superiores, con registros de hasta 90 qq/ha en las localidades de Río Cuarto y Arroyito.

En este contexto, el mapa de anomalía de rendimientos —definida como la diferencia porcentual entre el rinde estimado y el promedio histórico para cada departamento— muestra que en la mayor parte del territorio provincial los valores son positivos, con predominio de incrementos altos y muy altos.

En conjunto, los resultados reflejan una campaña excepcional en términos productivos, impulsada principalmente por las condiciones hídricas favorables.

Los factores que contribuyen a los altos rindes de trigo en Córdoba

Asimismo, según comentarios de nuestros colaboradores, los altos rindes también se atribuyen al uso de variedades con elevado potencial de rendimiento, lo que contribuyó a maximizar la respuesta productiva tanto en secano como bajo riego.

Para garbanzo, se esperan rindes variables entre zonas, condicionados principalmente por excesos hídricos, algunos episodios de granizo y, en menor medida, la incidencia de enfermedades.

No obstante, el rinde promedio provincial superaría en más de un 30% al promedio histórico, por lo que se anticipan resultados positivos para los productores garbanceros.

En cuanto a la producción provincial, en línea con relevamientos anteriores, continúa siendo inferior a la registrada tanto en la campaña pasada como respecto al promedio histórico, como consecuencia del ajuste a la baja en la superficie sembrada.

Cuándo termina la cosecha de trigo y garbanzo en Córdoba

Toda la superficie de cultivos invernales que aún se encontraba en pie estaba en estado de madurez de cosecha, por lo que la recolección culminaría en el transcurso de este mes si las condiciones climáticas lo permiten, dando cierre a una campaña con resultados productivos destacados a nivel provincial.

Con respecto a la calidad, se relevó en esta oportunidad peso hectolítrico, contenido de proteína y contenido de gluten, algunas de las variables determinantes de la calidad del trigo.

En líneas generales, en situaciones de rindes altos, éstos parámetros tienden a diluirse. Esta condición teórica coincide con los comentarios de nuestros colaboradores.

En esta campaña se refleja la importancia de acompañar la tecnología de semillas con el aporte de nutrientes necesarios desde la siembra y de contar con análisis de calidad comercial de trigo lote a lote, a fin de evitar la caída de la calidad y minimizar los descuentos comerciales.

Derechadiario.com