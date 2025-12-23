Luego de que la Cámara de Diputados haya aprobado las designaciones en el recinto, se le tomó juramento en la AGN a Pamela Calletti, Juan Ignacio Forlón y Rita Almada. Restan los elegidos por la Cámara alta. Cuándo será la primera reunión ordinaria en el órgano de control estatal.

En medio de la tensión con el Pro por la presentación judicial para impugnar las designaciones, Pamela Calletti, Juan Ignacio Forlón y Rita Almada juraron este lunes como nuevos integrantes de la Auditoría General de la Nación (AGN). Tras dos períodos sin completar los cargos en el órgano de control estatal, el Colegio recupera el quórum y podrá avanzar en la normalización de su funcionamiento.

La aprobación de los nuevos auditores ocurrió la madrugada el jueves en el recinto de la Cámara de Diputados, donde Unión por la Patria, La Libertad Avanza, Independencia -bloque que responde al gobernador tucumano Osvaldo Jaldo-, Elijo Catamarca –Raúl Jalil– e Innovación Federal –Gustavo Sáenz y Hugo Passalacqua– votaron a favor de la moción propuesta por Gabriel Bornoroni, jefe de bancada del oficialismo.

Esto despertó el enojo de Cristian Ritondo, jefe de bloque Pro, quien planteó ante la Justicia que las designaciones son nulas porque vulneraron el debido proceso parlamentario y el principio de legalidad. Además de su bancada, la Coalición Cívica, los radicales, Provincias Unidas y el Frente de Izquierda abandonaron el recinto en repudio al acuerdo entre el Gobierno y el peronismo.

La jura de los tres designados fue en la sesión extraordinaria del Colegio de Auditores encabezada por el presidente Juan Manuel Olmos. Una vez que se efectuó la ceremonia de iniciación, la Auditoría recuperó el quórum ya que cuenta con cuatro de los siete integrantes. El mandato de los nuevos auditores estará vigente hasta 2033.

La AGN estaba paralizada ya que habían vencido los mandatos de los representantes de la Cámara de Diputados en marzo de 2024 y de los representantes del Senado en abril de este año. Con la jura de los Forlón, Calletti y Almada, resta la elección de los representantes por la Cámara alta. El 11 de febrero será la primera sesión ordinaria del Colegio de Auditores Generales.

Parlamentario.com