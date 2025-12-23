Del encuentro participaron varios legisladores: Martín Menem, Patricia Bullrich y Luis Petri.

En la noche de este lunes, el presidente Javier Milei organizó un asado en la Quinta de Olivos para compartir un cierre de año junto a sus ministros. El encuentro comenzó alrededor de las 21 y se dio en medio de intensas negociaciones con aliados parlamentarios para garantizar la aprobación del Presupuesto 2026 en el Senado, prevista para este viernes.

Antes de iniciar la cena, Milei sorprendió a los presentes con un obsequio: una copia del libro Defendiendo lo indefendible, del economista Walter Block, símbolo de su ideario liberal.

Estuvieron presentes varios legisladores, como el diputado nacional Luis Petri, quien hasta hace pocos días era ministro de Defensa, y la senadora Patricia Bullrich, exministra de Seguridad de la Nación. Y también asistió el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

La reunión se produce en la antesala de una semana clave para el oficialismo, que buscará convertir en ley el Presupuesto y el proyecto de Inocencia Fiscal, ambos ya aprobados en Diputados.

Mientras tanto, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, encabezó una mesa política para definir la estrategia legislativa, con la participación de Karina Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Parlamentario.com