Una protesta de Grabpis contra la regulación de los trapitos terminó con incidentes y un duro cruce kirchnerista.

Un nuevo capítulo de la interna kirchnerista quedó expuesto este lunes en el municipio bonaerense de Quilmes. Una protesta contra una ordenanza para limitar la actividad de los “trapitos” derivó en incidentes y acusaciones cruzadas entre la intendente kirchnerista Mayra Mendoza y el dirigente piquetero Juan Grabois.

Militantes vinculados al espacio que responde a Grabois se movilizaron hacia el Honorable Concejo Deliberante de Quilmes. Allí se debatía una ordenanza impulsada por el gobierno local para ordenar el estacionamiento y regular la actividad de los llamados “trapitos”. La manifestación terminó con enfrentamientos con la Policía que custodiaba el edificio municipal.

La licitación abierta que enfureció a Grabois

Desde el municipio explicaron que la iniciativa surgió a partir de reiterados reclamos vecinales y forma parte de un plan integral de ordenamiento del tránsito. La normativa prevé contemplar a los cuidacoches preexistentes, incorporándolos de manera formal, con condiciones laborales en regla.

Sin embargo, uno de los puntos de conflicto es que la intendencia descartó adjudicar directamente el servicio a una cooperativa vinculada al Movimiento de Trabajadores Excluidos.

En su lugar, resolvió avanzar con una licitación abierta para quienes cumplan con el pliego. Aquella decisión molestó a Grabois, quien es cercano a aquella cooperativa y se encuentra desesperado por no perder cajas propias.

En medio de los incidentes, Grabois apuntó directamente contra la gestión de Mayra Mendoza y denunció represión. “Lamentable la intendencia de Quilmes habilitando junto a la bonaerense la represión de militantes y trabajadores por una protesta social mientras tratan en el Concejo Deliberante la privatización amañada del estacionamiento medido”, escribió en redes sociales.

El dirigente social también aprovechó para dejar al descubierto las tensiones internas del peronismo bonaerense y despegarse de las disputas entre espacios. “Aclaro que la interna entre La Cámpora y el Movimiento Derecho al Futuro me la paso por las bolas”, lanzó.

Lejos de bajar el tono, agregó otra frase que resonó fuerte puertas adentro del kirchnerismo: “Pegarle a los laburantes dos días antes de Navidad es de garca, lo haga quien lo haga”.

Para cerrar, Grabois denunció detenciones durante el operativo policial y reclamó la liberación de una trabajadora de prensa. “Además de reprimir a los manifestantes, detuvieron a Amanda, que estaba haciendo la cobertura de prensa. Exigimos su libertad”, sostuvo.

La respuesta del municipio

Desde la intendencia reafirmaron la decisión de avanzar con la ordenanza y defendieron el proceso de licitación. “La decisión es llamar a licitación para que aquel que esté en condiciones de cumplir con el pliego pueda presentarse libremente”, señalaron fuentes municipales.

En tanto, la UTEP cuestionó el accionar del gobierno local y denunció que la protesta se desató mientras los “trabajadores de la economía popular” pedían ser escuchados.

Kirchnerismo en estado puro

Mientras el peronismo intenta ordenar su discurso a nivel nacional, en Quilmes la interna quedó expuesta sin filtro. Hubo acusaciones de represión, reproches públicos y una pelea por el control de un negocio municipal que terminó con incidentes en la calle. Una postal más de un espacio político que discute poder incluso cuando gobierna.

