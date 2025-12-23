La exintendenta kirchnerista le envió un duro audio a Grabois tras los incidentes registrados por la mañana en Quilmes.

Tras los incidentes registrados por la mañana en la sede de la Municipalidad de Quilmes, en el marco de un conflicto vinculado al ordenamiento del tránsito y a la formalización de los denominados “trapitos”, la exintendenta de Quilmes y actual diputada bonaerense, Mayra Mendoza, cruzó al diputado comunista Juan Grabois, a quien responsabilizó directamente por el clima de violencia que se vivió en el centro del distrito.

Las protestas estuvieron encabezadas por militantes del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), organización que lidera Grabois y que mantiene un fuerte enfrentamiento político con la ultra kirchnerista Mendoza, una de las principales referentes de La Cámpora y figura cercana a la corrupta expresidente Cristina Fernández de Kirchner.

La fuerte entre sectores del kirchnerismo se desató a partir de las políticas de ordenamiento urbano impulsadas en Quilmes, que incluyen regulaciones sobre el tránsito y la “situación laboral” de quienes realizan tareas informales en la calle.

El audio de Mayra Mendoza

Mediante un audio, la ex jefa comunal expresó un fuerte reproche hacia el dirigente comunista y cuestionó de manera directa su accionar. “Yo no voy a caer en la psicopateada que estás intentando hacer”, afirma Mendoza al inicio del mensaje, marcando un tono de confrontación que se mantiene a lo largo de todo el audio. En ese contexto, acusó a Grabois de “faltar el respeto” y de “fomentar la violencia cuando se ofrece orden y la posibilidad de tener un trabajo formal”.

La diputada provincial vinculó los episodios ocurridos en la Municipalidad con otras decisiones de gestión tomadas durante su mandato como intendenta. Según planteó, se trata de políticas que apuntan a “ordenar el espacio público” y avanzar hacia esquemas de mayor “formalización laboral”.

Uno de los puntos más sensibles del audio fue la mención a una vecina que, según denunció Mendoza, resultó herida durante los incidentes. “Hasta lastimando a una vecina que fue a hacer un trámite. No lo voy a permitir”, sostuvo. En esa línea, defendió su legitimidad política y recordó que fue elegida por los vecinos de Quilmes con un mandato claro: “ordenar este municipio”.

El mensaje también incluyó una definición personal y política con Grabois. “Tu forma, tu modo, tu estrategia para querer volver locos al resto y hacer sentir mal a la gente, conmigo no va”, expresó.Hacia el final del audio, la exintendenta profundizó sus cuestionamientos y puso en duda el rol del dirigente social dentro del espacio político que comparten. “Me cuesta creer que los dos tenemos los mismos intereses y respondemos a la misma conducción. A veces dudo de cuál es tu conducción, Juan Grabois, y qué es lo que verdaderamente representás”, lanzó, en uno de los pasajes más tensos del mensaje.

