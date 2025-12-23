La Resolución 957/25 de la ANAC flexibilizó reglas centrales de la aviación argentina, eliminando restricciones y reduciendo costos.

El Gobierno Nacional oficializó una nueva etapa de desregulación en el sector aerocomercial. La publicación de la Resolución 957/25 de la ANAC introduce enmiendas de alto impacto en las Regulaciones Argentinas de Aviación Civil (RAAC). La medida apunta a reducir trámites innecesarios, flexibilizar operaciones y mejorar la competitividad del mercado aéreo.

La normativa modifica reglas que durante décadas limitaron la aviación privada, la aviación no regular y el transporte aerocomercial. El objetivo de esto se remite a agilizar operaciones, bajar costos y ampliar la oferta de vuelos para los argentinos.

Eliminación del plan de vuelo obligatorio en aviación privada

Uno de los cambios más relevantes es la eliminación de la obligatoriedad de presentar un plan para la aviación privada dentro del territorio nacional. Hasta ahora, cualquier persona que quisiera despegar una aeronave debía cumplir con un procedimiento administrativo previo que implicaba demoras y carga burocrática.

Con la nueva resolución, ese requisito deja de ser obligatorio, alineando a la Argentina con estándares internacionales ya vigentes en países como Estados Unidos y varias naciones europeas. La única excepción es la zona de alta vigilancia aérea por narcotráfico, ubicada al norte del paralelo 29° Sur. Allí seguirá siendo necesario contar con sistemas de seguimiento en tiempo real mediante tecnología ADS-B.

Fin de la prohibición de vuelos nocturnos y más oferta

Otra modificación estructural es la eliminación de la prohibición del vuelo visual nocturno en todo el país. Hasta la entrada en vigencia de la resolución, este tipo de operaciones estaba vedado aun cuando las condiciones meteorológicas y de visibilidad fueran adecuadas.

La habilitación del vuelo visual nocturno amplía las posibilidades operativas para pilotos, aeroclubes y operadores privados. Además, mejora la flexibilidad del sistema aéreo, especialmente en zonas con baja conectividad.

La resolución también elimina, para el transporte aerocomercial, el requisito de la licencia comercial de primera. Esta era una exigencia ya derogada pero que seguía generando restricciones en la práctica. Su eliminación permitirá ampliar la oferta de pilotos comerciales y acompañar el crecimiento de la actividad aerocomercial.

Este punto resulta clave en un contexto de expansión del mercado. En este contexto, la disponibilidad de recursos humanos calificados es un factor determinante para el aumento de nuevas frecuencias y rutas.

Alivio regulatorio para aerolíneas pequeñas

En el segmento de la aviación no regular, la ANAC simplificó requisitos de equipamiento, manuales y trámites administrativos. Además, se habilita la posibilidad de operar con un solo piloto bajo determinadas condiciones técnicas, como la utilización de piloto automático de tres ejes.

Estas modificaciones reducen de manera significativa los costos operativos para aerolíneas pequeñas y operadores regionales. Esto favorece la conectividad aérea en el interior del país y el desarrollo de nuevos servicios, permitiendo a los argentinos acceder a buenos servicios y precios.

Un cambio de paradigma en el mercado aéreo

Las reformas se inscriben en la política general del Gobierno de avanzar hacia un esquema de menor intervención estatal y mayor libertad económica.

Tras la publicación de la medida, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, celebró la resolución en sus redes sociales. Destacó su impacto en la reducción de trabas y costos para el sector aeronáutico.

