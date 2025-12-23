El INDEC publicó el informe sobre el Estimador Mensual de Actividad Económica para el mes de octubre.

La actividad económica registró en octubre un crecimiento interanual del 3,2%, de acuerdo con los datos oficiales difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) mostró una caída de 0,4% respecto de septiembre debido a la fuerte volatilidad por las elecciones, aunque mantuvo un desempeño muy positivo en la comparación interanual y en el acumulado del año.

Según el informe, el nivel de actividad se ubicó 3,2% por encima del registrado en octubre del año anterior. Además, en los primeros diez meses del año el indicador acumuló una suba de 5% frente al mismo período de 2024, lo que refleja un balance positivo a pesar del retroceso puntual observado en el último dato mensual.

Al analizar el desempeño sectorial, el informe del Indec indicó que doce de los sectores que integran el EMAE mostraron incrementos en la comparación interanual. Entre ellos se destacaron especialmente Pesca, con un crecimiento de 91,4% interanual, e Intermediación financiera, que registró una suba de 22,8% en relación con octubre del año previo. En el caso de la actividad financiera, el aumento estuvo explicado principalmente por una mayor actividad de agentes y sociedades de bolsa.

La Intermediación financiera fue, además, el sector con mayor incidencia positiva en la variación interanual del EMAE. Con un aporte significativo al índice general, fue seguida por Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, que crecieron 3,9% interanual. En conjunto, ambos rubros contribuyeron con 1,32 puntos porcentuales al crecimiento anual del indicador elaborado por el organismo estadístico.

La volatilidad por las elecciones

El comportamiento de la actividad económica durante octubre se dio en un contexto particular. El mes estuvo marcado por una fuerte volatilidad cambiaria asociada al proceso electoral y el miedo generado en los mercados por el kirchnerismo, factores que influyeron negativamente sobre el desempeño general de la economía.

Más allá del dato mensual negativo, las proyecciones de corto y mediano plazo continúan mostrando expectativas de crecimiento. El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que elabora de manera mensual el Banco Central de la República Argentina (BCRA), estimó para el cuarto trimestre de 2025 un crecimiento de la actividad económica de 0,8%. Para el primer trimestre de 2026, en tanto, los analistas proyectaron un aumento adicional de 0,9%.

En cuanto al desempeño anual, el REM indicó que el promedio estimado del Producto Interno Bruto (PIB) real de este año se ubica 4,4% por encima del nivel registrado en 2024. Este dato demuestra la recuperación de la actividad en el acumulado del año, pese a las oscilaciones mensuales y al impacto de factores financieros y políticos sobre la evolución de la economía.

Derechadiario.com